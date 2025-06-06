В Тернополе после атаки загрязненный воздух, власти обратились с важным призывом

Напомним, что 6 июня российские войска атаковали Тернополь ракетами "Калибр" и дронами-камикадзе "Шахед". В результате ударов пострадали пять человек, повреждена промышленная инфраструктура. В городе возникли масштабные пожары, часть населения осталась без электроснабжения и воды.

Для ликвидации последствий работают более 110 спасателей и десятки единиц техники.

Все подробности об атаке на Тернополь - в материале РБК-Украина.

О взрывах, кроме Тернополя, сообщали в Киеве, Луцке, Львовской области, Ровно, Чернигове. В городах зафиксированы разрушения многоэтажек, АЗС, образовательных и государственных учреждений.

Для атаки на Киев враг применил баллистические ракеты. Подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.

Все, что известно о массированной комбинированной атаке - читайте в материале РБК-Украина.

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