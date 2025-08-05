У Тернополі всі автобуси "підключили" до поліції: як це працює

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Тернополі дехто з пасажирів отримає право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Їздити без оплати можна буде не всім і тільки впродовж двох окремих днів.

Крім того, ми пояснювали, хто в Україні має право на безкоштовний проїзд у транспорті (адже це - не лише пенсіонери).

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