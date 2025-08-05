В Тернополе все автобусы "подключили" к полиции: как это работает

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Тернополе некоторые из пассажиров получат право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Ездить без оплаты можно будет не всем и только в течение двух отдельных дней.

Кроме того, мы объясняли, кто в Украине имеет право на бесплатный проезд в транспорте (ведь это - не только пенсионеры).

Читайте также, кто и когда может не пустить человека на автобус международного сообщения.

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