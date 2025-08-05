RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

В Тернополе все автобусы "подключили" к полиции: как это работает

Ездить в автобусах и троллейбусах Тернополя станет безопаснее (фото: facebook.com/Ternopil.rada)
Автор: Ирина Костенко

Все маршрутные автобусы и троллейбусы в городе Тернополь "подключили" к системе полиции охраны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию городского главы Тернополя Сергея Надала в Facebook.

Что именно изменилось в автобусах и троллейбусах города

По словам чиновника, во всех маршрутных автобусах и троллейбусах города Тернополя завершили установку тревожных кнопок.

Уточняется, что они - подключены к системе полиции охраны.

Согласно информации Надала, этими устройствами безопасности оборудованы:

  • 158 автобусов;
  • 43 троллейбуса.

"Водители могут мгновенно подать сигнал в полицию охраны в случае чрезвычайной ситуации, и наряд реагирования немедленно выедет на место происшествия", - объяснил городской глава.

Он добавил, что специальные отметки на транспорте также "имеют превентивный эффект" - уменьшают риск возникновения опасных ситуаций.

В завершение глава города отметил, что этот проект был реализован "в ответ на запросы тернополян насчет повышения безопасности в общественном транспорте".

Публикация Сергея Надала (скриншот: facebook.com/Nadal.Sergij)

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Тернополе некоторые из пассажиров получат право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Ездить без оплаты можно будет не всем и только в течение двух отдельных дней.

Кроме того, мы объясняли, кто в Украине имеет право на бесплатный проезд в транспорте (ведь это - не только пенсионеры).

Читайте также, кто и когда может не пустить человека на автобус международного сообщения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТернопольНациональная полицияТролейбусАвтобусыВождениеПассажиры