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В окремі дні за однієї умови: коли й для кого проїзд у Тернополі стане безкоштовним

Четвер 31 липня 2025 15:40
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В окремі дні за однієї умови: коли й для кого проїзд у Тернополі стане безкоштовним Транспорт у Тернополі буде безкоштовним в окремі два дні, але не для всіх (фото: facebook.com/Ternopil.rada)
Автор: Ірина Костенко

У Тернополі дехто з пасажирів отримає право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Їздити без оплати можна буде не всім і тільки впродовж двох окремих днів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію міського голови Тернополя Сергія Надала у Facebook.

Коли транспорт в місті буде безкоштовним і для кого

Згідно з інформацією очільника Тернополя, право безкоштовно їздити громадським транспортом міста отримають громадяни у вишиванках:

  • у п'ятницю, 15 серпня;
  • у неділю, 24 серпня.

"Це наш особливий подарунок до Дня міста та Дня Незалежності України", - пояснив Надал.

Він зауважив, що це - чудова нагода не лише заощадити, але й долучитися до спільного відзначення важливих свят.

"Запрошую всіх тернополян та гостей міста підтримати цю ініціативу. Нехай наше місто розквітне візерунками вишиванок у святкові дні", - підсумував міський голова.

В окремі дні за однієї умови: коли й для кого проїзд у Тернополі стане безкоштовнимПублікація Сергія Надала (скриншот: facebook.com/Nadal.Sergij)

У прес-службі Тернопільської міської ради уточнили, що для реалізації такої ініціативи було погоджено меморандум між:

  • Управлінням транспортних мереж та зв'язку Тернопільської міської ради;
  • перевізниками, які здійснюють пасажирські перевезення у межах громади.

"Комунальні підприємства "Міськавтотранс" та "Тернопільелектротранс" також забезпечуватимуть безкоштовний проїзд для всіх пасажирів у національному вбранні 15 та 24 серпня", - підсумували у дописі міськради у Facebook.

В окремі дні за однієї умови: коли й для кого проїзд у Тернополі стане безкоштовнимПублікація Тернопільської міської ради (скриншот: facebook.com/Ternopil.rada)

Варто зазначити, що нові тарифи на проїзд у громадському транспорті в Тернополі було встановлено з 1 серпня 2024 року:

  • 12 гривень - при розрахунку електронним квитком "Соціальна карта Тернополянина";
  • 14 гривень - при розрахунку неперсоніфікованим електронним проїзним квитком;
  • 15 гривень - при розрахунку банківською карткою, пристроєм з технологією NFC або разовим квитком.

При цьому згідно зі статистикою, проведеною управлінням транспортних мереж та зв'язку, кількість користувачів усіх трьох видів оплат у місті - майже однакова.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Києві здорожчали транспортні карти для оплати проїзду в міському транспорті.

Тим часом у Львові запустили так званий "єдиний" місячний безлімітний проїзний на весь транспорт.

Читайте також, хто в Україні має право на безкоштовний проїзд у транспорті (адже це - не лише пенсіонери).

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