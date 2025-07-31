В окремі дні за однієї умови: коли й для кого проїзд у Тернополі стане безкоштовним
У Тернополі дехто з пасажирів отримає право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Їздити без оплати можна буде не всім і тільки впродовж двох окремих днів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію міського голови Тернополя Сергія Надала у Facebook.
Коли транспорт в місті буде безкоштовним і для кого
Згідно з інформацією очільника Тернополя, право безкоштовно їздити громадським транспортом міста отримають громадяни у вишиванках:
- у п'ятницю, 15 серпня;
- у неділю, 24 серпня.
"Це наш особливий подарунок до Дня міста та Дня Незалежності України", - пояснив Надал.
Він зауважив, що це - чудова нагода не лише заощадити, але й долучитися до спільного відзначення важливих свят.
"Запрошую всіх тернополян та гостей міста підтримати цю ініціативу. Нехай наше місто розквітне візерунками вишиванок у святкові дні", - підсумував міський голова.
Публікація Сергія Надала (скриншот: facebook.com/Nadal.Sergij)
У прес-службі Тернопільської міської ради уточнили, що для реалізації такої ініціативи було погоджено меморандум між:
- Управлінням транспортних мереж та зв'язку Тернопільської міської ради;
- перевізниками, які здійснюють пасажирські перевезення у межах громади.
"Комунальні підприємства "Міськавтотранс" та "Тернопільелектротранс" також забезпечуватимуть безкоштовний проїзд для всіх пасажирів у національному вбранні 15 та 24 серпня", - підсумували у дописі міськради у Facebook.
Публікація Тернопільської міської ради (скриншот: facebook.com/Ternopil.rada)
Варто зазначити, що нові тарифи на проїзд у громадському транспорті в Тернополі було встановлено з 1 серпня 2024 року:
- 12 гривень - при розрахунку електронним квитком "Соціальна карта Тернополянина";
- 14 гривень - при розрахунку неперсоніфікованим електронним проїзним квитком;
- 15 гривень - при розрахунку банківською карткою, пристроєм з технологією NFC або разовим квитком.
При цьому згідно зі статистикою, проведеною управлінням транспортних мереж та зв'язку, кількість користувачів усіх трьох видів оплат у місті - майже однакова.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Києві здорожчали транспортні карти для оплати проїзду в міському транспорті.
Тим часом у Львові запустили так званий "єдиний" місячний безлімітний проїзний на весь транспорт.
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