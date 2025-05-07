Чому можуть не пустити людину на автобус міжнародного сполучення: перелік причин

Українці дедалі частіше обирають міжнародні автобуси як доступний і зручний спосіб дістатися Європи. Втім, навіть якщо у вас на руках є квиток, це не завжди означає, що ви точно поїдете. Існує низка причин, через які водій або перевізник мають повне право не пустити пасажира до салону.

Головне - дотримання правил

Як пояснюють перевізники, наявність квитка - лише один з обов’язкових пунктів. Людина повинна мати повний пакет документів для перетину кордону, не порушувати правила поведінки в транспорті та не становити загрози для інших пасажирів.

Деякі компанії публічно зазначають, що пасажира можуть не пустити на рейс або висадити з автобуса без компенсації вартості квитка у таких випадках:

людина прийшла в нетверезому стані;

має симптоми хвороби, небезпечної для інших;

порушує правила поведінки;

вживає алкоголь, наркотики або курить у салоні.

Не лише водій, а й контролер

Перевізники пояснюють, що водій може відмовити у посадці, якщо:

немає дійсного квитка;

відсутні документи для перетину кордону;

пасажир перевозить надмірну кількість багажу та відмовляється платити;

у багажі є заборонені речі (зброя, вибухівка, хімікати, культурні цінності тощо);

пасажир намагається провести тварину без належного транспортування;

усі місця вже зайняті.

Компанії-перевізники зазначають, що найчастіша причина відмови - відсутність заброньованого квитка на конкретний рейс. Прийти "на авось" - марна справа.

Крім того, водій має право не допустити до поїздки людей без документів, що дозволяють перетин кордонів транзитних та кінцевої країн маршруту. Сп’яніння, агресивна поведінка, спроби перевезти заборонені предмети - теж підстава для відмови. Це питання безпеки й відповідальності перевізника.

Позиція юристів

Адвокатка Адвокатського бюро "Івана Хомича" Олена Воронкова у коментарі РБК-Україна пояснила, що законність таких дій підтверджують як Конвенція про міжнародні перевезення пасажирів і багажу, так і Правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту (постанова КМУ №176 від 18.02.1997).

"Відмовити можуть, якщо відсутні вільні місця, неправильно оформлено багаж або є спроба перевезти заборонені речі. Також закон передбачає право водія не пускати пасажира у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння", - наголошує Воронкова.

Перед поїздкою потрібно пам’ятати:

квиток - не єдине, що потрібно для проїзду;

перевірте документи для перетину кордонів (враховуючи транзитні країни);

дотримуйтеся правил поведінки;

не зловживайте алкоголем перед дорогою;

уважно ознайомтесь із правилами перевезення багажу й тварин.

Під час підготовки матеріалу були використані такі джерела: сайти компаній-перевізників Benz Express, KLR Bus, Prosto Bus Plus, коментар адвокатки Олени Воронкової для РБК-Україна.