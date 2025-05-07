Чому можуть не пустити людину на автобус міжнародного сполучення: перелік причин
Українці дедалі частіше обирають міжнародні автобуси як доступний і зручний спосіб дістатися Європи. Втім, навіть якщо у вас на руках є квиток, це не завжди означає, що ви точно поїдете. Існує низка причин, через які водій або перевізник мають повне право не пустити пасажира до салону.
Про це розповідає РБК-Україна.
Головне - дотримання правил
Як пояснюють перевізники, наявність квитка - лише один з обов’язкових пунктів. Людина повинна мати повний пакет документів для перетину кордону, не порушувати правила поведінки в транспорті та не становити загрози для інших пасажирів.
Деякі компанії публічно зазначають, що пасажира можуть не пустити на рейс або висадити з автобуса без компенсації вартості квитка у таких випадках:
- людина прийшла в нетверезому стані;
- має симптоми хвороби, небезпечної для інших;
- порушує правила поведінки;
- вживає алкоголь, наркотики або курить у салоні.
Не лише водій, а й контролер
Перевізники пояснюють, що водій може відмовити у посадці, якщо:
- немає дійсного квитка;
- відсутні документи для перетину кордону;
- пасажир перевозить надмірну кількість багажу та відмовляється платити;
- у багажі є заборонені речі (зброя, вибухівка, хімікати, культурні цінності тощо);
- пасажир намагається провести тварину без належного транспортування;
- усі місця вже зайняті.
Компанії-перевізники зазначають, що найчастіша причина відмови - відсутність заброньованого квитка на конкретний рейс. Прийти "на авось" - марна справа.
Крім того, водій має право не допустити до поїздки людей без документів, що дозволяють перетин кордонів транзитних та кінцевої країн маршруту. Сп’яніння, агресивна поведінка, спроби перевезти заборонені предмети - теж підстава для відмови. Це питання безпеки й відповідальності перевізника.
Позиція юристів
Адвокатка Адвокатського бюро "Івана Хомича" Олена Воронкова у коментарі РБК-Україна пояснила, що законність таких дій підтверджують як Конвенція про міжнародні перевезення пасажирів і багажу, так і Правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту (постанова КМУ №176 від 18.02.1997).
"Відмовити можуть, якщо відсутні вільні місця, неправильно оформлено багаж або є спроба перевезти заборонені речі. Також закон передбачає право водія не пускати пасажира у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння", - наголошує Воронкова.
Перед поїздкою потрібно пам’ятати:
- квиток - не єдине, що потрібно для проїзду;
- перевірте документи для перетину кордонів (враховуючи транзитні країни);
- дотримуйтеся правил поведінки;
- не зловживайте алкоголем перед дорогою;
- уважно ознайомтесь із правилами перевезення багажу й тварин.
Під час підготовки матеріалу були використані такі джерела: сайти компаній-перевізників Benz Express, KLR Bus, Prosto Bus Plus, коментар адвокатки Олени Воронкової для РБК-Україна.
Раніше РБК-Україна писало, що в Україні змінюють правила організації міжнародних автобусних перевезень. Зокрема йдеться про цифровізацію галузі, покращення сервісу та спрощення процедур для перевізників.
Також ми писали, що міжнародні пасажирські перевезення поставлені під особливу правову охорону. Це надає право водіям автобусів перевіряти у пасажирів документи перед поїздкою. Якщо ж водій цього не зробить, його можуть оштрафувати.
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