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У Тернополі Різдво та Новий рік будуть вихідними, але відпрацювати доведеться по суботах

13:03 05.11.2026 Чт
1 хв
aimg Василина Копитко
Рішення міськради стосується комунальних закладів (колаж РБК-Україна)

У Тернополі працівники комунальних підприємств, шкіл і соціальних закладів відпочиватимуть 25 грудня та 1 січня. Натомість робочі дні перенесуть на дві суботи у грудні та січні.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради 4 листопада.

Вихідні на свята

Робочий день із п'ятниці, 25 грудня, перенесли на суботу, 19 грудня. А вихідний 1 січня 2027 року відпрацьовуватимуть у суботу, 16 січня.

"Виконавчий комітет рекомендує керівникам підприємств, установ і організацій міста Тернополя перенести робочі дні відповідно до зазначеного рішення", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, працівники комунальних підприємств, шкіл і соціальних закладів матимуть додаткові вихідні на різдвяні та новорічні свята, але відпрацюють їх у суботи.

Чи стосується це приватного бізнесу

Торік міська влада також переносила робочі дні на період різдвяних і новорічних свят та рекомендувала керівникам приватних підприємств, установ і організацій міста зробити так само.

Водночас рішення виконкому стосується працівників комунальних підприємств, шкіл і соціальних закладів. Для приватного бізнесу такий графік не є обов'язковим.

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