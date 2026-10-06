Коли Водохреще 2027 за новим календарем: точна дата
Хрещення Господнє або святе Богоявлення - одне з найважливіших християнських свят. Його дата є неперехідною, тобто "зафіксованою" в чинному церковному календарі.
Докладніше про те, чому змінилась дата свята і на який день воно припадає за так званим "новим" стилем, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Коли й чому змінилась дата цього свята
Раніше Православна Церква України (ПЦУ) керувалась так званим "старим", або ж юліанським календарем.
Згідно з ним, Хрещення Господнє (Водохреще або Богоявлення) українці відзначали щороку 19 січня.
Проте у 2023 році ПЦУ перейшла на новоюліанський календар.
Вважається, що він - точніший за юліанський і водночас ближчий до астрономічних подій, ніж григоріанський.
Після такої календарної реформи всі неперехідні свята - з нерухомими датами, до яких звикли люди - змістились на 13 днів раніше.
Тому зараз свято Водохреща також припадає на інший день.
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На який день припадає Водохреще у 2027 році
Хрещення Господнє "збігається" у церковному календарі зі святим Богоявленням.
Після переходу на новоюліанський календар Водохреще відзначається 6 січня (а не 19 січня, як до цього).
У 2027 році це буде середа.
У прес-службі ПЦУ раніше розповіли, що це свято насправді можуть називати по-різному:
- святе Богоявлення;
- Хрещення Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа;
- Йордан;
- Водохреще.
Проте всі ці назви пов'язані з подіями, описаними у Священному Писанні.
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Йдеться про євангельську подію прийняття Спасителем Хрещення у водах Йордану від славного пророка Іоана Предтечі.
При цьому Бог вперше явив себе у трьох іпостасях:
- як Бог-Отець;
- як Бог-Син;
- як Бог-Дух Святий.
"Син Божий хрестився в Йордані, Дух Святий зійшов на Нього у вигляді голуба, а Бог-Отець промовив з небес: "Це є Син Мій Улюблений, в Ньому Моє благовоління", - нагадали у ПЦУ.
Отже, у той момент "повнота Пресвятої Трійці відкриває Себе світові, адже до того часу Вона була назагал людству невідомою".
"Саме тому ми називаємо цей день не тільки Хрещенням Господнім, але й Богоявленням", - пояснили громадянам.
Нагадаємо, раніше протоієрей ПЦУ розповів, кому в Україні перехід на "новий" церковний календар дався найлегше.
Крім того, ми пояснювали, як українцям купатись у крижаній воді на Водохреще безпечно й без зайвих ризиків.
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