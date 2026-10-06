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Коли Водохреще 2027 за новим календарем: точна дата

13:34 06.10.2026 Вт
3 хв
aimg Ірина Костенко
Коли Водохреще 2027 за новим календарем: точна дата Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)
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Хрещення Господнє або святе Богоявлення - одне з найважливіших християнських свят. Його дата є неперехідною, тобто "зафіксованою" в чинному церковному календарі.

Докладніше про те, чому змінилась дата свята і на який день воно припадає за так званим "новим" стилем, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Коли й чому змінилась дата цього свята

Раніше Православна Церква України (ПЦУ) керувалась так званим "старим", або ж юліанським календарем.

Згідно з ним, Хрещення Господнє (Водохреще або Богоявлення) українці відзначали щороку 19 січня.

Проте у 2023 році ПЦУ перейшла на новоюліанський календар.

Вважається, що він - точніший за юліанський і водночас ближчий до астрономічних подій, ніж григоріанський.

Після такої календарної реформи всі неперехідні свята - з нерухомими датами, до яких звикли люди - змістились на 13 днів раніше.

Тому зараз свято Водохреща також припадає на інший день.

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На який день припадає Водохреще у 2027 році

Хрещення Господнє "збігається" у церковному календарі зі святим Богоявленням.

Після переходу на новоюліанський календар Водохреще відзначається 6 січня (а не 19 січня, як до цього).

У 2027 році це буде середа.

У прес-службі ПЦУ раніше розповіли, що це свято насправді можуть називати по-різному:

  • святе Богоявлення;
  • Хрещення Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа;
  • Йордан;
  • Водохреще.

Проте всі ці назви пов'язані з подіями, описаними у Священному Писанні.

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Йдеться про євангельську подію прийняття Спасителем Хрещення у водах Йордану від славного пророка Іоана Предтечі.

При цьому Бог вперше явив себе у трьох іпостасях:

  • як Бог-Отець;
  • як Бог-Син;
  • як Бог-Дух Святий.

"Син Божий хрестився в Йордані, Дух Святий зійшов на Нього у вигляді голуба, а Бог-Отець промовив з небес: "Це є Син Мій Улюблений, в Ньому Моє благовоління", - нагадали у ПЦУ.

Отже, у той момент "повнота Пресвятої Трійці відкриває Себе світові, адже до того часу Вона була назагал людству невідомою".

"Саме тому ми називаємо цей день не тільки Хрещенням Господнім, але й Богоявленням", - пояснили громадянам.

    Нагадаємо, раніше протоієрей ПЦУ розповів, кому в Україні перехід на "новий" церковний календар дався найлегше.

    Крім того, ми пояснювали, як українцям купатись у крижаній воді на Водохреще безпечно й без зайвих ризиків.

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