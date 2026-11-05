В Тернополе Рождество и Новый год будут выходными, но отработать придется по субботам

Выходные на праздники

Рабочий день с пятницы, 25 декабря, был перенесен на субботу, 19 декабря. А выходной 1 января 2027 будут отрабатывать в субботу, 16 января.

"Исполнительный комитет рекомендует руководителям предприятий, учреждений и организаций города Тернополя перенести рабочие дни в соответствии с указанным решением", - говорится в сообщении.

Таким образом, работники коммунальных предприятий, школ и социальных учреждений будут иметь дополнительные выходные на рождественские и новогодние праздники, но отработают их в субботу.

Касается ли это частного бизнеса

В прошлом году городские власти также переносили рабочие дни на период рождественских и новогодних праздников и рекомендовали руководителям частных предприятий, учреждений и организаций города поступить так же.

В то же время, решение исполкома касается работников коммунальных предприятий, школ и социальных учреждений. Для частного бизнеса такой график не обязателен.