У Тернополі підняли ціни на проїзд у транспорті: кому і скільки треба платити з 13 червня

Головне: Зміни для пасажирів : нові ціни на проїзд у громадському транспорті Тернополя запроваджені з 13 червня 2026 року.

: нові ціни на проїзд у громадському транспорті Тернополя запроваджені з 13 червня 2026 року. Однакова вартість : тарифи на проїзд "урівняли" для комунального та приватного громадського транспорту.

: тарифи на проїзд "урівняли" для комунального та приватного громадського транспорту. Ціна питання : найдешевше платити "Соціальною картою тернополянина" (19 грн), неперсоніфікований квиток обійдеться у 23 грн, а банківська картка чи NFC - у 26 грн.

: найдешевше платити "Соціальною картою тернополянина" (19 грн), неперсоніфікований квиток обійдеться у 23 грн, а банківська картка чи NFC - у 26 грн. Пільги та знижки : безкоштовний проїзд зберегли для 29 категорій населення, а також для учнів та студентів у комунальному транспорті (у приватному - молодь має знижку 50%).

: безкоштовний проїзд зберегли для 29 категорій населення, а також для учнів та студентів у комунальному транспорті (у приватному - молодь має знижку 50%). Бонусна послуга: у місті продовжує працювати "Єдиний квиток", який дозволяє безкоштовно пересідати на інший транспорт впродовж 30 хвилин.

Як змінилась вартість проїзду у Тернополі

Мешканцям і гостям міста розповіли, що з 13 червня 2026 року в Тернополі запроваджуються нові тарифи на проїзд у громадському транспорті.

Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Тернопільської міської ради.

Уточнюється, що вартість проїзду тепер однакова як у комунальному, так і в приватному громадському транспорті (згідно з проведеними розрахунками та відповідно до схваленого рішення).

При цьому ціна поїздки залежить від способу оплати:

19 гривень - при розрахунку електронним квитком "Соціальна карта тернополянина";

- при розрахунку електронним квитком "Соціальна карта тернополянина"; 23 гривні - при оплаті неперсоніфікованим електронним квитком;

- при оплаті неперсоніфікованим електронним квитком; 26 гривень - при оплаті банківською карткою або пристроєм з технологією NFC.

Нові тарифи на проїзд у транспорті Тернополя (інфографіка: ternopilcity.gov.ua)

Хто може їздити зі знижкою чи безкоштовно

За даними Тернопільської міської ради, учні та студенти Тернопільської громади:

можуть і надалі користуватись безкоштовним проїздом у тролейбусах та комунальних автобусах - при пред'явленні "Соціальної карти тернополянина" категорій "Учнівська" або "Студентська";

мають 50% знижки на проїзд у приватному транспорті - за наявності вищевказаних карток.

Крім того, збережено безкоштовний проїзд для 29-ти пільгових категорій населення:

пенсіонерів;

осіб з інвалідністю;

учасників бойових дій тощо.

Громадянам нагадали також, що Тернопіль залишається єдиним містом в Україні, де діє послуга "Єдиний квиток".

Вона дозволяє здійснювати необмежену кількість пересадок впродовж 30 хвилин між усіма видами громадського транспорту - як комунального, так і приватного (автобусами й тролейбусами).

Як оформити "Соціальну картку тернополянина"

Як бачимо, суттєво економити на проїзді дозволяє "Соціальна картка тернополянина".

Українцям нагадали, що оформити її можуть не лише жителі міста, але й люди, які працюють або навчаються на території громади.

Подати анкету на виготовлення електронного квитка "Соціальна карта тернополянина" можна онлайн - у застосунку "е-Тернопіль".

Чому ціни на проїзд у місті вирішили змінити

Посадовці пояснили, що рішення про зміну тарифу було схвалене:

у зв'язку зі значним підвищенням вартості електроенергії, паливно-мастильних матеріалів, запасних частин і комплектуючих;

на тлі збільшення державних соціальних стандартів і рівня мінімальної заробітної плати.

Зазначається, що нова вартість проїзду встановлена:

з урахуванням висновків фахівців управління транспортних мереж та зв'язку;

з урахуванням результатів проведеного незалежного аудиту (який підтвердив правильність розрахунків);

після громадських обговорень.

"Проведені розрахунки свідчать, що економічно обґрунтована вартість однієї поїздки в автобусі сьогодні становить 26,7 гривень, а у тролейбусі - 31,6 гривень", - поділились у Тернопільській міській раді.

Уточнюється також, що під час громадських обговорень було враховано пропозиції від жителів громади.

Так, за результатами обговорення, вартість проїзду для користувачів "Соціальної карти тернополянина" була зменшена з попередньо запропонованих 20 до 19 гривень за поїздку.

"Це рішення ухвалено з урахуванням звернень мешканців та з метою збереження доступності громадського транспорту для жителів громади", - констатували у ТМР.

Нагадаємо, 18 травня Київська міська державна адміністрація опублікувала проєкт рішення про зміну тарифів на проїзд у столичному громадському транспорті.