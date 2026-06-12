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У Тернополі підняли ціни на проїзд у транспорті: кому і скільки треба платити з 13 червня

12:02 12.06.2026 Пт
4 хв
Нові тарифи "зрівняли" комунальний і приватний транспорт, але для декого поїздки будуть дешевші
aimg Ірина Костенко
Вартість проїзду в Тернополі змінили (фото: facebook.com/Ternopil.rada)

У Тернополі запровадили нові тарифи на проїзд у громадському транспорті. Платити більше пасажирам потрібно з 13 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Тернопільської міської ради (ТМР).

Головне:

  • Зміни для пасажирів: нові ціни на проїзд у громадському транспорті Тернополя запроваджені з 13 червня 2026 року.
  • Однакова вартість: тарифи на проїзд "урівняли" для комунального та приватного громадського транспорту.
  • Ціна питання: найдешевше платити "Соціальною картою тернополянина" (19 грн), неперсоніфікований квиток обійдеться у 23 грн, а банківська картка чи NFC - у 26 грн.
  • Пільги та знижки: безкоштовний проїзд зберегли для 29 категорій населення, а також для учнів та студентів у комунальному транспорті (у приватному - молодь має знижку 50%).
  • Бонусна послуга: у місті продовжує працювати "Єдиний квиток", який дозволяє безкоштовно пересідати на інший транспорт впродовж 30 хвилин.

Як змінилась вартість проїзду у Тернополі

Мешканцям і гостям міста розповіли, що з 13 червня 2026 року в Тернополі запроваджуються нові тарифи на проїзд у громадському транспорті.

Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Тернопільської міської ради.

Уточнюється, що вартість проїзду тепер однакова як у комунальному, так і в приватному громадському транспорті (згідно з проведеними розрахунками та відповідно до схваленого рішення).

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При цьому ціна поїздки залежить від способу оплати:

  • 19 гривень - при розрахунку електронним квитком "Соціальна карта тернополянина";
  • 23 гривні - при оплаті неперсоніфікованим електронним квитком;
  • 26 гривень - при оплаті банківською карткою або пристроєм з технологією NFC.

Нові тарифи на проїзд у транспорті Тернополя (інфографіка: ternopilcity.gov.ua)

Хто може їздити зі знижкою чи безкоштовно

За даними Тернопільської міської ради, учні та студенти Тернопільської громади:

  • можуть і надалі користуватись безкоштовним проїздом у тролейбусах та комунальних автобусах - при пред'явленні "Соціальної карти тернополянина" категорій "Учнівська" або "Студентська";
  • мають 50% знижки на проїзд у приватному транспорті - за наявності вищевказаних карток.

Крім того, збережено безкоштовний проїзд для 29-ти пільгових категорій населення:

  • пенсіонерів;
  • осіб з інвалідністю;
  • учасників бойових дій тощо.

Громадянам нагадали також, що Тернопіль залишається єдиним містом в Україні, де діє послуга "Єдиний квиток".

Вона дозволяє здійснювати необмежену кількість пересадок впродовж 30 хвилин між усіма видами громадського транспорту - як комунального, так і приватного (автобусами й тролейбусами).

Як оформити "Соціальну картку тернополянина"

Як бачимо, суттєво економити на проїзді дозволяє "Соціальна картка тернополянина".

Українцям нагадали, що оформити її можуть не лише жителі міста, але й люди, які працюють або навчаються на території громади.

Подати анкету на виготовлення електронного квитка "Соціальна карта тернополянина" можна онлайн - у застосунку "е-Тернопіль".

Чому ціни на проїзд у місті вирішили змінити

Посадовці пояснили, що рішення про зміну тарифу було схвалене:

  • у зв'язку зі значним підвищенням вартості електроенергії, паливно-мастильних матеріалів, запасних частин і комплектуючих;
  • на тлі збільшення державних соціальних стандартів і рівня мінімальної заробітної плати.

Зазначається, що нова вартість проїзду встановлена:

  • з урахуванням висновків фахівців управління транспортних мереж та зв'язку;
  • з урахуванням результатів проведеного незалежного аудиту (який підтвердив правильність розрахунків);
  • після громадських обговорень.

"Проведені розрахунки свідчать, що економічно обґрунтована вартість однієї поїздки в автобусі сьогодні становить 26,7 гривень, а у тролейбусі - 31,6 гривень", - поділились у Тернопільській міській раді.

Уточнюється також, що під час громадських обговорень було враховано пропозиції від жителів громади.

Так, за результатами обговорення, вартість проїзду для користувачів "Соціальної карти тернополянина" була зменшена з попередньо запропонованих 20 до 19 гривень за поїздку.

"Це рішення ухвалено з урахуванням звернень мешканців та з метою збереження доступності громадського транспорту для жителів громади", - констатували у ТМР.

Нагадаємо, 18 травня Київська міська державна адміністрація опублікувала проєкт рішення про зміну тарифів на проїзд у столичному громадському транспорті.

Згідно з документом, вартість разової поїздки вже з 15 липня може зрости до 30 гривень, місячний проїзний становитиме 1 088 гривень, а ціна безлімітного проїзного на місяць сягне 4 875 гривень.

Тим часом ми пояснювали, чи зростуть ціни на приміські маршрутки (після подорожчання транспорту в столиці).

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