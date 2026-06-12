У Тернополі підняли ціни на проїзд у транспорті: кому і скільки треба платити з 13 червня

У Тернополі запровадили нові тарифи на проїзд у громадському транспорті. Платити більше пасажирам потрібно з 13 червня.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Тернопільської міської ради (ТМР).
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Мешканцям і гостям міста розповіли, що з 13 червня 2026 року в Тернополі запроваджуються нові тарифи на проїзд у громадському транспорті.
Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Тернопільської міської ради.
Уточнюється, що вартість проїзду тепер однакова як у комунальному, так і в приватному громадському транспорті (згідно з проведеними розрахунками та відповідно до схваленого рішення).
При цьому ціна поїздки залежить від способу оплати:
За даними Тернопільської міської ради, учні та студенти Тернопільської громади:
Крім того, збережено безкоштовний проїзд для 29-ти пільгових категорій населення:
Громадянам нагадали також, що Тернопіль залишається єдиним містом в Україні, де діє послуга "Єдиний квиток".
Вона дозволяє здійснювати необмежену кількість пересадок впродовж 30 хвилин між усіма видами громадського транспорту - як комунального, так і приватного (автобусами й тролейбусами).
Як бачимо, суттєво економити на проїзді дозволяє "Соціальна картка тернополянина".
Українцям нагадали, що оформити її можуть не лише жителі міста, але й люди, які працюють або навчаються на території громади.
Подати анкету на виготовлення електронного квитка "Соціальна карта тернополянина" можна онлайн - у застосунку "е-Тернопіль".
Посадовці пояснили, що рішення про зміну тарифу було схвалене:
Зазначається, що нова вартість проїзду встановлена:
"Проведені розрахунки свідчать, що економічно обґрунтована вартість однієї поїздки в автобусі сьогодні становить 26,7 гривень, а у тролейбусі - 31,6 гривень", - поділились у Тернопільській міській раді.
Уточнюється також, що під час громадських обговорень було враховано пропозиції від жителів громади.
Так, за результатами обговорення, вартість проїзду для користувачів "Соціальної карти тернополянина" була зменшена з попередньо запропонованих 20 до 19 гривень за поїздку.
"Це рішення ухвалено з урахуванням звернень мешканців та з метою збереження доступності громадського транспорту для жителів громади", - констатували у ТМР.
Нагадаємо, 18 травня Київська міська державна адміністрація опублікувала проєкт рішення про зміну тарифів на проїзд у столичному громадському транспорті.
Згідно з документом, вартість разової поїздки вже з 15 липня може зрости до 30 гривень, місячний проїзний становитиме 1 088 гривень, а ціна безлімітного проїзного на місяць сягне 4 875 гривень.
Тим часом ми пояснювали, чи зростуть ціни на приміські маршрутки (після подорожчання транспорту в столиці).
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