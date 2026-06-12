В Тернополе подняли цены на проезд в транспорте: кому и сколько нужно платить с 13 июня

В Тернополе ввели новые тарифы на проезд в общественном транспорте. Платить больше пассажирам нужно с 13 июня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Тернопольского городского совета (ТГС).
Главное:
Жителям и гостям города рассказали, что с 13 июня 2026 года в Тернополе вводятся новые тарифы на проезд в общественном транспорте.
Соответствующее решение принял исполнительный комитет Тернопольского городского совета.
Уточняется, что стоимость проезда теперь одинакова как в коммунальном, так и в частном общественном транспорте (согласно проведенным расчетам и в соответствии с принятым решением).
При этом цена поездки зависит от способа оплаты:
По данным Тернопольского городского совета, ученики и студенты Тернопольской громады:
Кроме того, сохранен бесплатный проезд для 29-ти льготных категорий населения:
Гражданам напомнили также, что Тернополь остается единственным городом в Украине, где действует услуга "Единый билет".
Она позволяет осуществлять неограниченное количество пересадок в течение 30 минут между всеми видами общественного транспорта - как коммунального, так и частного (автобусами и троллейбусами).
Как видим, существенно экономить на проезде позволяет "Социальная карта тернополянина".
Украинцам напомнили, что оформить ее могут не только жители города, но и люди, которые работают или учатся на территории громады.
Подать анкету на изготовление электронного билета "Социальная карта тернополянина" можно онлайн - в приложении "е-Тернополь".
Чиновники объяснили, что решение об изменении тарифа было принято:
Отмечается, что новая стоимость проезда установлена:
"Проведенные расчеты свидетельствуют, что экономически обоснованная стоимость одной поездки в автобусе сегодня составляет 26,7 гривен, а в троллейбусе - 31,6 гривен", - поделились в Тернопольском городском совете.
Уточняется также, что во время общественных обсуждений были учтены предложения от жителей громады.
Так, по результатам обсуждения, стоимость проезда для пользователей "Социальной карты тернополянина" была уменьшена с предварительно предложенных 20 до 19 гривен за поездку.
"Это решение принято с учетом обращений жителей и с целью сохранения доступности общественного транспорта для жителей громады", - констатировали в ТГС.
Напомним, 18 мая Киевская городская государственная администрация опубликовала проект решения об изменении тарифов на проезд в столичном общественном транспорте.
Согласно документу, стоимость разовой поездки уже с 15 июля может вырасти до 30 гривен, месячный проездной составит 1 088 гривен, а цена безлимитного проездного на месяц достигнет 4 875 гривен.
Между тем мы объясняли, вырастут ли цены на пригородные маршрутки (после подорожания транспорта в столице).
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