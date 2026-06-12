В Тернополе подняли цены на проезд в транспорте: кому и сколько нужно платить с 13 июня

Главное: Изменения для пассажиров : новые цены на проезд в общественном транспорте Тернополя введены с 13 июня 2026 года.

: новые цены на проезд в общественном транспорте Тернополя введены с 13 июня 2026 года. Одинаковая стоимость : тарифы на проезд "уравняли" для коммунального и частного общественного транспорта.

: тарифы на проезд "уравняли" для коммунального и частного общественного транспорта. Цена вопроса : дешевле всего платить "Социальной картой тернополянина" (19 грн), неперсонифицированный билет обойдется в 23 грн, а банковская карта или NFC - в 26 грн.

: дешевле всего платить "Социальной картой тернополянина" (19 грн), неперсонифицированный билет обойдется в 23 грн, а банковская карта или NFC - в 26 грн. Льготы и скидки : бесплатный проезд сохранили для 29 категорий населения, а также для учеников и студентов в коммунальном транспорте (в частном - у молодежи скидка 50%).

: бесплатный проезд сохранили для 29 категорий населения, а также для учеников и студентов в коммунальном транспорте (в частном - у молодежи скидка 50%). Бонусная услуга: в городе продолжает работать "Единый билет", который позволяет бесплатно пересаживаться на другой транспорт в течение 30 минут.

Как изменилась стоимость проезда в Тернополе

Жителям и гостям города рассказали, что с 13 июня 2026 года в Тернополе вводятся новые тарифы на проезд в общественном транспорте.

Соответствующее решение принял исполнительный комитет Тернопольского городского совета.

Уточняется, что стоимость проезда теперь одинакова как в коммунальном, так и в частном общественном транспорте (согласно проведенным расчетам и в соответствии с принятым решением).

При этом цена поездки зависит от способа оплаты:

19 гривен - при расчете электронным билетом "Социальная карта тернополянина";

- при расчете электронным билетом "Социальная карта тернополянина"; 23 гривны - при оплате неперсонифицированным электронным билетом;

- при оплате неперсонифицированным электронным билетом; 26 гривен - при оплате банковской карточкой или устройством с технологией NFC.

Новые тарифы на проезд в транспорте Тернополя (инфографика: ternopilcity.gov.ua)

Кто может ездить со скидкой или бесплатно

По данным Тернопольского городского совета, ученики и студенты Тернопольской громады:

могут и в дальнейшем пользоваться бесплатным проездом в троллейбусах и коммунальных автобусах - при предъявлении "Социальной карты тернополянина" категорий "Ученическая" или "Студенческая";

имеют 50% скидки на проезд в частном транспорте - при наличии вышеуказанных карточек.

Кроме того, сохранен бесплатный проезд для 29-ти льготных категорий населения:

пенсионеров;

лиц с инвалидностью;

участников боевых действий и т.д.

Гражданам напомнили также, что Тернополь остается единственным городом в Украине, где действует услуга "Единый билет".

Она позволяет осуществлять неограниченное количество пересадок в течение 30 минут между всеми видами общественного транспорта - как коммунального, так и частного (автобусами и троллейбусами).

Как оформить "Социальную карту тернополянина"

Как видим, существенно экономить на проезде позволяет "Социальная карта тернополянина".

Украинцам напомнили, что оформить ее могут не только жители города, но и люди, которые работают или учатся на территории громады.

Подать анкету на изготовление электронного билета "Социальная карта тернополянина" можно онлайн - в приложении "е-Тернополь".

Почему цены на проезд в городе решили изменить

Чиновники объяснили, что решение об изменении тарифа было принято:

в связи со значительным повышением стоимости электроэнергии, горюче-смазочных материалов, запасных частей и комплектующих;

на фоне увеличения государственных социальных стандартов и уровня минимальной заработной платы.

Отмечается, что новая стоимость проезда установлена:

с учетом выводов специалистов управления транспортных сетей и связи;

с учетом результатов проведенного независимого аудита (который подтвердил правильность расчетов);

после общественных обсуждений.

"Проведенные расчеты свидетельствуют, что экономически обоснованная стоимость одной поездки в автобусе сегодня составляет 26,7 гривен, а в троллейбусе - 31,6 гривен", - поделились в Тернопольском городском совете.

Уточняется также, что во время общественных обсуждений были учтены предложения от жителей громады.

Так, по результатам обсуждения, стоимость проезда для пользователей "Социальной карты тернополянина" была уменьшена с предварительно предложенных 20 до 19 гривен за поездку.

"Это решение принято с учетом обращений жителей и с целью сохранения доступности общественного транспорта для жителей громады", - констатировали в ТГС.

Напомним, 18 мая Киевская городская государственная администрация опубликовала проект решения об изменении тарифов на проезд в столичном общественном транспорте.