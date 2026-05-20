Вже не 30 гривень: киянам пояснили, як зекономити на проїзді після підвищення тарифів

У Києві переглядають тарифи на проїзд у громадському транспорті. Запровадити нову вартість планують з 15 липня 2026 року після проходження всіх законодавчих процедур, але про систему знижок відомо вже зараз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА .

Як вже було анонсовано, у Києві змінюється вартість проїзду у громадському транспорті, і цифра у 30 гривень за поїздку вже стає новою реальністю. Проте для громадян, які регулярно користуються міським пасажирським транспортом, діятиме прогресивна система знижок через місячні проїзні квитки, де вартість однієї поїздки в Києві становитиме до 24 гривень.

Розрахунок знижок: скільки коштуватиме поїздка за проїзним

Лінійка проїзних передбачає місячні квитки з обмеженою кількістю поїздок у комунальному громадському транспорті - метро, автобусах, трамваях, тролейбусах та фунікулері. Згідно з механізмом диференційованої вартості, що більша кількість поїздок у проїзному, то нижчою буде вартість однієї поїздки:

46 поїздок - 1088 грн (23,65 грн за 1 поїздку);

62 поїздки - 1463 грн (23,60 грн за 1 поїздку);

92 поїздки - 2156 грн (23,43 грн за 1 поїздку);

124 поїздки - 2888 грн (23,29 грн за 1 поїздку).

У КМДА зазначають, що з огляду на соціальну чутливість питання, ця система знижок залишається аналогічною чинній системі.

Пільги для студентів, учнів та інших категорій

Для громадян, які мають право на пільговий проїзд у міському пасажирському комунальному транспорті, пільги повністю зберігаються. Також діють особливі умови для молоді:

Студенти сплачуватимуть 50% вартості місячного проїзного.

Учні під час навчального року їздять безкоштовно, а під час літніх канікул сплачуватимуть 25% вартості.

Економічне обґрунтування та терміни запровадження

У КМДА заявляють, що запропоновані тарифи є лише наближеними до економічно обґрунтованого рівня. За розрахунками транспортних підприємств, які базуються на фактичних витратах за 2025 рік (з урахуванням індексів цін на промпродукцію, витрат на оплату праці та енергоресурсів), економічно обґрунтований тариф на 2026 рік становить:

64,60 грн - за поїздку в метро;

44,14 грн - у наземному комунальному транспорті.

Важливі дати для пасажирів:

До 1 червня 2026 року тривають електронні консультації з громадськістю на платформі.

З 15 липня 2026 року планують запровадити нову вартість проїзду.

До 14 липня 2026 року можна придбати поїздки на транспортну картку за старим тарифом - вони лишатимуться чинними до 14 вересня 2026 року.