Обстріл Тернополя: на зв'язок досі не виходять 14 людей

Як зазначили в ДСНС, рятувально-пошукові роботи не припиняються ні вдень, ні вночі. Рятувальники шукають під завалами людей.

Фото: у Тернополі триває рятувальна операція (t.me/dsns_telegram)

"За уточненими даними, кількість осіб, які не виходили на зв'язок, зменшилася до 14. Шість мешканців, щодо долі яких раніше не було інформації, повідомили про своє місцеперебування і наразі перебувають у безпеці", - уточнили рятувальники.

Вони запевнили, що рятувальні роботи триватимуть доти, доки не буде впевненості в тому, що під завалами немає людей.