Обстрел Тернополя: на связь все еще не выходят 14 человек

Как отметили в ГСЧС, спасательно-поисковые работы не прекращаются ни днем, ни ночью. Спасатели ищут под завалами людей.

Фото: в Тернополе продолжается спасательная операция (t.me/dsns_telegram)

"По уточненным данным, количество лиц, не выходивших на связь, уменьшилось до 14. Шесть жителей, о судьбе которых ранее не было информации, сообщили о своем местонахождении и сейчас находятся в безопасности", - уточнили спасатели.

Они заверили, что спасательные работы будут продолжаться до тех пор, пока не будет уверенности в том, что под завалами нет людей.