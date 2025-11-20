У Тернополі під завалами багатоповерхівки досі шукають 22 людей, - Зеленський

"Усю ніч наші рятувальники працювали в Тернополі, і пошуково-рятувальні роботи тривають досі. Невідомо про місцеперебування 22 людей - їх пошук продовжується", - повідомив Зеленський.

За його словами, до робіт залучено понад 230 рятувальників із дев’яти регіонів України.

На окремих ділянках можна працювати лише вручну через сильні руйнування і роздробленість конструкцій. Це ускладнює пошук.

Станом на зараз відомо про 26 загиблих, і серед них троє дітей.

"Я дякую всім нашим людям, які працюють на місці майже добу безперервно. Рятувальники, медики, поліцейські - дякую кожному й кожній. Надважливо, що в такі важкі дні попри всі атаки Росії, весь терор наші люди завжди знають, що можуть розраховувати на порятунок і допомогу", - зазначив президент.