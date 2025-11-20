UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

У Тернополі під завалами багатоповерхівки досі шукають 22 людей, - Зеленський

Фото: у Тернополі під завалами багатоповерхівки досі шукають 22 людей (ДСНС)
Автор: Тетяна Степанова

У Тернополі на місці удару Росії в ніч на 19 листопада досі триває пошуково-рятувальна операція. Невідомо про місцеперебування 22 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

"Усю ніч наші рятувальники працювали в Тернополі, і пошуково-рятувальні роботи тривають досі. Невідомо про місцеперебування 22 людей - їх пошук продовжується", - повідомив Зеленський.

За його словами, до робіт залучено понад 230 рятувальників із дев’яти регіонів України.

На окремих ділянках можна працювати лише вручну через сильні руйнування і роздробленість конструкцій. Це ускладнює пошук.

Станом на зараз відомо про 26 загиблих, і серед них троє дітей. 

"Я дякую всім нашим людям, які працюють на місці майже добу безперервно. Рятувальники, медики, поліцейські - дякую кожному й кожній. Надважливо, що в такі важкі дні попри всі атаки Росії, весь терор наші люди завжди знають, що можуть розраховувати на порятунок і допомогу", - зазначив президент.

Удар РФ по Тернополю

Нагадаємо, у ніч на середу, 19 листопада, російські війська здійснили комбіновану атаку по Тернополю, використавши ракети та ударні дрони.

Пошкоджено житлові будинки, є загиблі та поранені. В одному з багатоповерхових будинків частково обвалилися конструкції, триває пошуково-рятувальна операція.

За попередніми даними, у житловий будинок влучила ракета Х-101.

Наразі відомо, що внаслідок удару загинули 26 людей, серед яких троє дітей, і понад 90 отримали поранення. Під завалами ще перебувають люди.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийТернопільВійна в УкраїніРакетний удар