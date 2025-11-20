RU

В Тернополе под завалами многоэтажки до сих пор ищут 22 человека, - Зеленский

Фото: в Тернополе под завалами многоэтажки до сих пор ищут 22 человека (ГСЧС)
Автор: Татьяна Степанова

В Тернополе на месте удара России в ночь на 19 ноября до сих пор продолжается поисково-спасательная операция. Неизвестно о местонахождении 22 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

"Всю ночь наши спасатели работали в Тернополе, и поисково-спасательные работы продолжаются до сих пор. Неизвестно о местонахождении 22 человек - их поиск продолжается", - сообщил Зеленский.

По его словам, к работам привлечено более 230 спасателей из девяти регионов Украины.

На отдельных участках можно работать только вручную из-за сильных разрушений и раздробленности конструкций. Это затрудняет поиск.

По состоянию на сейчас известно о 26 погибших, и среди них трое детей.

"Я благодарю всех наших людей, которые работают на месте почти сутки напролет. Спасатели, медики, полицейские - спасибо каждому и каждой. Сверхважно, что в такие тяжелые дни, несмотря на все атаки России, весь террор, наши люди всегда знают, что могут рассчитывать на спасение и помощь", - отметил президент.

 

Удар РФ по Тернополю

Напомним, в ночь на среду, 19 ноября, российские войска совершили комбинированную атаку по Тернополю, использовав ракеты и ударные дроны.

Повреждены жилые дома, есть погибшие и раненые. В одном из многоэтажных домов частично обвалились конструкции, продолжается поисково-спасательная операция.

По предварительным данным, в жилой дом попала ракета Х-101.

Известно, что в результате удара погибли 26 человек, среди которых трое детей, и более 90 получили ранения. Под завалами еще находятся люди.

