У Тернополі переселенці можуть стати на облік житла для тимчасового проживання

Люди, які вимушено покинули свої домівки через повномасштабну війну і хочуть жити на території Тернопільської громади, можуть стати на облік громадян, які потребують житла для тимчасового проживання. Така можливість доступна вже з 25 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тернопільську міську раду.
Відповідні документи для взяття на облік можна подати у ЦНАП (вул. Василя Костянтина Острозького, 6).
Нагадаємо, що "Дія" тестує нові функції для переселенці, що дозволить полегшити зміну місця проживання й редагування свого статусу.
РБК-Україна пояснювало, як переселенцям стати в чергу на житло.
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