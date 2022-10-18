ua ru
Вт, 18 жовтня News Daily Styler Travel
Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Із місцевих фондів. Як переселенцям стати в чергу на житло

Новость на русском →
Вівторок 18 жовтня 2022 15:57
Із місцевих фондів. Як переселенцям стати в чергу на житло Фото: Тимчасове розміщення переселенців у школах Львівщини (УНІАН)
Автор: Ольга Маджумдар

Багато українців втратили своє житло внаслідок військових дій – ніде жити переселенцям з окупованих регіонів та тим, у кого будинки й квартири зруйновані.

Внутрішньо переміщені особи можуть отримати тимчасове житло від держави. Як це зробити, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на apostrophe.ua.

Українці, якіим ніде жити, можуть стати в чергу на отримання тимчасового житла. Як відбувається його надання, прописано у постанові уряду № 495 від 29 квітня 2022 року "Деякі заходи з формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб".

Сім'ї переселенців можуть претендувати на житлові приміщення із місцевих фондів. В таких випадках діють норми – має бути виділено не менше 6 кв. м на одну особу.

Із місцевих фондів. Як переселенцям стати в чергу на житло

Фото: Переселенці в Запоріжжі (gettyimages.com)

Для того, щоб стати на облік (в чергу) на отримання тимчасового житла, треба надати такі документи:

  • копії документів, що посвідчують особу і громадянство України;
  • копія довідки внутрішньо переміщеної особи про взяття на облік як ВПО та за наявності копії відповідних довідок членів сім’ї;
  • копії документів про родинні відносини заявника та всіх членів його сім’ї (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, посвідчення опікуна або піклувальника);
  • копія "ідентифікаційного номера" платника податків;
  • копії документів, що підтверджують підстави пріоритетності в наданні житлових приміщень із фонду. Факт знищення або пошкодження житла підтверджується заявою заявника та членів його сім’ї.

Якщо людина не може звернутися особисто, за неї це можуть зробити представники за довіреністю.

Рішення про взяття внутрішньо переміщеної особи на облік або про відмову приймає уповноважений орган, який здійснює взяття на облік протягом одного робочого дня після подання заяви.

Нагадаємо, ми писали, українці отримають виплати від ООН напередодні зими.

Читайте РБК-Україна в Google News
жилье для переселенцев
Відпочинок в Україні
Точки зору
Олена Колченогова
Пошук житла і виплати. До чого готуватися українцям, які переїхали до Швейцарії
Олена Колченогова
юрист консалтингової та аутсорсингової компанії Nota Group
Людмила Кузюк
Вперше в невідомій країні. Чого очікувати українцям від життя в Іспанії
Людмила Кузюк
спеціально для РБК-Україна
Влодзімєж Щурек
Музеї замість шахт. Як Катовіце у Польщі перетворили на зелене туристичне місто
Влодзімєж Щурек
директор Польської Туристичної Організації в Україні
Наталія Наконечна
Як студентам виїхати за кордон під час війни в Україні: поради
Наталія Наконечна
старший юрист CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang
Всі точки зору