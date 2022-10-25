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В Тернополе переселенцы могут стать на учет жилья для временного проживания

Фото: в Тернополе переселенцы могут стать на учет жилья для временного проживания (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Люди, которые вынужденно покинули свои дома из-за полномасштабной войны и хотят жить на территории Тернопольской общины, могут стать на учет граждан, нуждающихся в жилье для временного проживания. Такая возможность доступна уже с 25 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тернопольский городской совет.

Соответствующие документы для взятия на учет можно подать в ЦНАП (ул. Василия Константина Острожского, 6).

Что должно входить в заявление:

  • документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Украины;
  • справка ВПЛ о взятии на учет и соответствующие справки членов семьи (при наличии);
  • документы, выданные органами государственной регистрации актов гражданского состояния или судом, подтверждающие родственные отношения заявителя и всех членов его семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о браке, удостоверение опекуна или попечителя и т.п.);
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • документы, подтверждающие основания приоритетности в предоставлении ВПЛ жилых помещений из фонда. Факт уничтожения или повреждения жилья, приведшего к невозможности его использования по назначению, подтверждается личным заявлением заявителя и членов его семьи.

Напомним, что "Дія" тестирует новые функции для переселенцев, которые позволят облегчить изменение места жительства и редактирование своего статуса.

РБК-Украина объясняла, как переселенцам стать в очередь на жилье.

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ТернопольВнутренне перемещенные лица