В Тернополе переселенцы могут стать на учет жилья для временного проживания

Люди, которые вынужденно покинули свои дома из-за полномасштабной войны и хотят жить на территории Тернопольской общины, могут стать на учет граждан, нуждающихся в жилье для временного проживания. Такая возможность доступна уже с 25 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тернопольский городской совет.
Соответствующие документы для взятия на учет можно подать в ЦНАП (ул. Василия Константина Острожского, 6).
Напомним, что "Дія" тестирует новые функции для переселенцев, которые позволят облегчить изменение места жительства и редактирование своего статуса.
РБК-Украина объясняла, как переселенцам стать в очередь на жилье.
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