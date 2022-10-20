Без черг та зайвих паперів. "Дія" тестує нові функції для ВПО

"Дія" тестує нові функції для внутрішньо переміщених осіб, що дозволить полегшити зміну місця проживання й редагування свого статусу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Наразі, як відзначив Федоров, "Дія" готується до бета-тестування нових послуг, завдяки яким вдасться змінювати місце проживання та скасувати статус ВПО за допомогою пару кліків.

"Після повномасштабного вторгнення 1,4 мільйони людей подали заяву про отримання довідки ВПО та оформили регулярні виплати від держави в "Дії". Тепер ми хочемо, щоб люди без черг та збору папірців по держорганах могли змінити адресу проживання або зовсім скасувати статус ВПО у застосунку", - пише Федоров.

Щоб долучитись до бета-тесту, необхідно перейти за посиланням.