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У Тернополі окупанти поцілили в промисловий об'єкт: пожежа досі триває (фото, відео)

Україна, Вівторок 20 серпня 2024 10:19
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У Тернополі окупанти поцілили в промисловий об'єкт: пожежа досі триває (фото, відео) Фото: пожежа на об'єкті в Тернополі (t.me/dsns_telegram)
Автор: Ярослава Борзова

В ніч проти 20 серпня окупанти РФ завдали удару по промисловому об'єкту у Тернополі. Наразі на місці влучання працюють екстрені служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Тернопільської ОДА у Facebook.

Зазначається, що удар було здійснено близько 3 години ночі. На місці працювали усі відповідні спецслужби. До гасіння пожежі залучили понад 90 рятувальників та понад 20 одиниць техніки. Також залучено 2 пожежні поїзди з Тернополя та Львова.

Також повідомляється, що постраждалих унаслідок влучання немає. Станом на цю мить перевищення шкідливих речовин у повітрі та воді не виявлено, проте деякі заміри потребують додаткового часу. Відомо, що хмара випарів рухається в південно-західному напрямку за вітром.

У Тернопільській ОДА закликали жителів без потреби не виходити з дому, максимально обмежити перебування дітей на вулиці, зачинити вікна в приміщеннях, ретельно мити продукти, принесені з двору.

Фото: ліквідація пожежі на об'єкті в Тернополі (t.me/dsns_telegram)

Що передувало

Нагадаємо, раніше зазначалось, що у Тернополі вночі, під час повітряної тривоги спалахнула пожежа. Мешканців міста просили обмежити перебування на вулиці.

Загалом в ніч на 20 серпня атакувала Україну ракетами різних типів та дронами-камікадзе. Повітряні сили збили 28 об'єктів із 30.

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