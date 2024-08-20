У Тернополі окупанти поцілили в промисловий об'єкт: пожежа досі триває (фото, відео)

В ніч проти 20 серпня окупанти РФ завдали удару по промисловому об'єкту у Тернополі. Наразі на місці влучання працюють екстрені служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Тернопільської ОДА у Facebook .

Зазначається, що удар було здійснено близько 3 години ночі. На місці працювали усі відповідні спецслужби. До гасіння пожежі залучили понад 90 рятувальників та понад 20 одиниць техніки. Також залучено 2 пожежні поїзди з Тернополя та Львова.

Також повідомляється, що постраждалих унаслідок влучання немає. Станом на цю мить перевищення шкідливих речовин у повітрі та воді не виявлено, проте деякі заміри потребують додаткового часу. Відомо, що хмара випарів рухається в південно-західному напрямку за вітром.

У Тернопільській ОДА закликали жителів без потреби не виходити з дому, максимально обмежити перебування дітей на вулиці, зачинити вікна в приміщеннях, ретельно мити продукти, принесені з двору.