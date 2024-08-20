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Росія вночі атакувала Україну десятками дронів та ракетами: результати роботи ППО

Україна, Вівторок 20 серпня 2024 08:42
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Росія вночі атакувала Україну десятками дронів та ракетами: результати роботи ППО Фото: повітряна атака РФ по Україні в ніч на 20 серпня (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Росія в ніч на 20 серпня атакувала Україну ракетами різних типів та дронами-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука у Telegram.

Цієї ночі ворог атакував Україну двома балістичними ракетами із Воронезької області, крилатою ракетою із Брянської області, керованими авіаційними ракетами із повітряного простору Курської та Запорізької областей, а також ударними БпЛА з декількох регіонів РФ.

Всього було виявлено 30 ворожих цілей:

  • 2 "Іскандер-М"/KN-23;
  • 1 "Іскандер-К";
  • Х-59;
  • 26 "Shahed".

Сили протиповітряної оборони знищили 28 повітряних цілей. Зокрема йдеться про одну крилату ракету "Іскандер-К", дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 25 ударних БпЛА "Shahed-131/136" у межах Київської, Дніпропетровської, Миколаївської, Херсонської, Вінницької, Хмельницької, Кіровоградської, Сумської та Чернігівської областей.

Що відомо про атаки ворога

З початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року Росія систематично обстрілює територію України, використовуючи ударні безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Прикордонні населені пункти страждають від керованих авіабомб та артилерії.

Так, зранку, 20 серпня, у низці областей України оголосили сигнал повітряної тривоги. Попереджалось про балістику.

Зокрема, Росія атакувала Київ ударними дронами, а вранці - крилатими ракетами на кшталт Іскандер-К. Всі цілі були знищені силами ППО.

Також було чути звуки вибухів у Хмельницькій області. Над регіоном були зафіксовані ворожі дрони.

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