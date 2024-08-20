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В Тернополе оккупанты попали в промышленный объект: пожар до сих пор продолжается (фото, видео)

Украина, Вторник 20 августа 2024 10:19
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В Тернополе оккупанты попали в промышленный объект: пожар до сих пор продолжается (фото, видео) Фото: пожар на объекте в Тернополе (t.me/dsns_telegram)
Автор: Ярослава Борзова

В ночь на 20 августа оккупанты РФ нанесли удар по промышленному объекту в Тернополе. В настоящее время на месте попадания работают экстренные службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Тернопольской ОГА в Facebook.

Отмечается, что удар был нанесен около 3 часов ночи. На месте работали все соответствующие спецслужбы. К тушению пожара привлекли более 90 спасателей и более 20 единиц техники. Также привлечены 2 пожарных поезда из Тернополя и Львова.

Также сообщается, что пострадавших в результате попадания нет. По состоянию на данный момент превышение вредных веществ в воздухе и воде не обнаружено, однако некоторые замеры требуют дополнительного времени. Известно, что облако испарений движется в юго-западном направлении по ветру.

В Тернопольской ОГА призвали жителей без необходимости не выходить из дома, максимально ограничить пребывание детей на улице, закрыть окна в помещениях, тщательно мыть продукты, принесенные со двора.

Фото: ликвидация пожара на объекте в Тернополе (t.me/dsns_telegram)

Что предшествовало

Напомним, ранее отмечалось, что в Тернополе ночью во время воздушной тревоги вспыхнул пожар. Жителей города просили ограничить пребывание на улице.

В ночь на 20 августа атаковала Украину ракетами разных типов и дронами-камикадзе. Воздушные силы сбили 28 объектов из 30.

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