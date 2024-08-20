У Тернополі під час тривоги спалахнула пожежа: містянам рекомендують менше бути на вулиці
У Тернополі вночі, під час повітряної тривоги спалахнула пожежа. Мешканців міста просять обмежити перебування на вулиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тернопільську ОДА.
"Про ситуацію, яка сталася вночі під час повітряної тривоги. На місці пожежі працюють працівники служби ДСНС та поліції", - йдеться у повідомленні.
В ОВА рекомендують при плануванні дня обмежити перебування своє та, особливо, дітей на вулиці, зачинити вікна в приміщеннях. У Тернопільському районі проводяться заміри якості повітря.
Деталі ситуації пообіцяли надати на брифінгу о 9:00.
Вночі 20 серпня Росія атакувала Україну "Шахедами". Повідомлялося також про загрозу балістики. Вибухи чули у Хмельницькій області. У Київській області працювала ППО.
Росія обстрілює Україну
З лютого 2022 року Росія періодично обстрілює територію України, використовуючи ударні безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Прикордонні населені пункти страждають від керованих авіабомб та артилерії.
Щоб ефективно боротися з цими загрозами Україна потребує більше сучасних систем протиповітряної оборони, а також дозволу західних партнерів на застосування отриманого від них озброєння по території Росії, щоб уражати повітряні і морські носії ракет. Такого дозволу досі немає, тому Росія фактично безперешкодно продовжує вбивати мирне українське населення і нищити цивільну інфраструктуру.
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