У Тернополі під час тривоги спалахнула пожежа: містянам рекомендують менше бути на вулиці

У Тернополі вночі, під час повітряної тривоги спалахнула пожежа. Мешканців міста просять обмежити перебування на вулиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тернопільську ОДА .

"Про ситуацію, яка сталася вночі під час повітряної тривоги. На місці пожежі працюють працівники служби ДСНС та поліції", - йдеться у повідомленні.

В ОВА рекомендують при плануванні дня обмежити перебування своє та, особливо, дітей на вулиці, зачинити вікна в приміщеннях. У Тернопільському районі проводяться заміри якості повітря.

Деталі ситуації пообіцяли надати на брифінгу о 9:00.