У Тернополі незабаром завершують опалювальний сезон: названо дату

В Тернополі в п'ятницю, 14 квітня, припиняють подачу тепла у будинки. Опалювальний сезон завершується.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Тернопільську міську раду.

"Жителям Тернопільської міської територіальної громади, які проживають в будинках та квартирах, обладнаних індивідуальною системою опалення, рекомендовано закінчити опалювальний період з 14 квітня 2023 року", - йдеться в повідомленні.

Щодо медичних закладів та закладів освіти, то завершення опалювального сезону відбуватиметься за результатами звернень керівників цих установ.