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У Тернополі незабаром завершують опалювальний сезон: названо дату

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Тернопіль, Середа 12 квітня 2023 10:59
У Тернополі незабаром завершують опалювальний сезон: названо дату Фото: у Тернополі незабаром завершують опалювальний сезон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Тернополі в п'ятницю, 14 квітня, припиняють подачу тепла у будинки. Опалювальний сезон завершується.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Тернопільську міську раду.

"Жителям Тернопільської міської територіальної громади, які проживають в будинках та квартирах, обладнаних індивідуальною системою опалення, рекомендовано закінчити опалювальний період з 14 квітня 2023 року", - йдеться в повідомленні.

Щодо медичних закладів та закладів освіти, то завершення опалювального сезону відбуватиметься за результатами звернень керівників цих установ.

Раніше ми писали про те, що 10 квітня в Луцьку завершили опалювальний сезон.

Також нагадаємо, що у Львові незабаром завершиться опалювальний сезон.

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Опалювальный сезон
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