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У Львові незабаром завершиться опалювальний сезон

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Львів, Вівторок 11 квітня 2023 12:15
У Львові незабаром завершиться опалювальний сезон Фото: у Львові незабаром завершиться опалювальний сезон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Львові планують завершити опалювальний сезон в четвер, 13 квітня. Проте бюджетні установи зможуть отримувати тепло на основі звернень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівську міську раду.

"З огляду на те, що спостерігаємо поступове підвищення температури, плануємо, що у четвер, 13 квітня, завершимо опалювальний сезон у Львові. Проте школи, садочки, лікарні та поліклініки зможуть отримувати тепло на основі звернень від керівників цих закладів", - повідомила заступниця мера Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.

Зазначимо, що 8 квітня у Києві почали вимикати опалення.

Окрім того, з 1 березня в Україні вже почали готуватись до наступного опалювального сезону.

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Львів Опалювальный сезон
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