У Луцьку завершили опалювальний сезон

Опалювальний сезон в Луцьку завершили сьогодні, 10 квітня. Таке рішення ухвалила мерія.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на ДКП "Луцьктепло".

Враховуючи потепління та корегування доведених на квітень лімітів природного газу та з метою забезпечення надання послуги з постачання гарячої води до кінця місяця, було прийняте рішення про призупинення опалювального сезону 2022-2023 років на території Луцька, - йдеться у повідомленні.

Під час переходу системи теплопостачання із зимового на літній режим роботи, в деяких будинках може тимчасово не бути гарячої води.

"При цьому резервуються можливості для надання опалення медзакладам із лежачими хворими при потребі та за зверненням адміністрації", - додають в повідомленні.