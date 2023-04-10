ua ru
Пн, 10 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Луцьку завершили опалювальний сезон

Новость на русском →
Луцьк, Понеділок 10 квітня 2023 11:29
У Луцьку завершили опалювальний сезон Фото: в Луцьку завершили опалювальний сезон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Опалювальний сезон в Луцьку завершили сьогодні, 10 квітня. Таке рішення ухвалила мерія.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ДКП "Луцьктепло".

Враховуючи потепління та корегування доведених на квітень лімітів природного газу та з метою забезпечення надання послуги з постачання гарячої води до кінця місяця, було прийняте рішення про призупинення опалювального сезону 2022-2023 років на території Луцька, - йдеться у повідомленні.

Під час переходу системи теплопостачання із зимового на літній режим роботи, в деяких будинках може тимчасово не бути гарячої води.

"При цьому резервуються можливості для надання опалення медзакладам із лежачими хворими при потребі та за зверненням адміністрації", - додають в повідомленні.

Раніше ми писали про те, що в Черкаській області незабаром завершиться опалювальний сезон.

Також нагадаємо, що в Івано-Франківську через погіршення погоди продовжили опалювальний сезон до 15 квітня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Луцьк Опалювальный сезон
NEWS
Сирський про бої за Бахмут: окупанти перейшли до "сирійської" тактики випаленої землі
Сирський про бої за Бахмут: окупанти перейшли до "сирійської" тактики випаленої землі
DAILY
Таміла Ташева: Росіяни, які заїхали у Крим за час окупації, будуть примусово видворені
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Таміла Ташева: Росіяни, які заїхали у Крим за час окупації, будуть примусово видворені