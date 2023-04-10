У Луцьку завершили опалювальний сезон
Опалювальний сезон в Луцьку завершили сьогодні, 10 квітня. Таке рішення ухвалила мерія.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ДКП "Луцьктепло".
Враховуючи потепління та корегування доведених на квітень лімітів природного газу та з метою забезпечення надання послуги з постачання гарячої води до кінця місяця, було прийняте рішення про призупинення опалювального сезону 2022-2023 років на території Луцька, - йдеться у повідомленні.
Під час переходу системи теплопостачання із зимового на літній режим роботи, в деяких будинках може тимчасово не бути гарячої води.
"При цьому резервуються можливості для надання опалення медзакладам із лежачими хворими при потребі та за зверненням адміністрації", - додають в повідомленні.
Раніше ми писали про те, що в Черкаській області незабаром завершиться опалювальний сезон.
Також нагадаємо, що в Івано-Франківську через погіршення погоди продовжили опалювальний сезон до 15 квітня.
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