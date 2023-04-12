В Тернополе вскоре завершится отопительный сезон: названа дата
В Тернополе в пятницу, 14 апреля, прекращают подачу тепла в дома. Отопительный сезон завершается.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Тернопольский городской совет.
"Жителям Тернопольской городской территориальной громады, проживающим в домах и квартирах, оборудованных индивидуальной системой отопления, рекомендовано закончить отопительный период с 14 апреля 2023 года", - говорится в сообщении.
Что касается медицинских учреждений и учебных заведений, то завершение отопительного сезона будет происходить по результатам обращений руководителей этих учреждений.
Ранее мы писали о том, что в 10 апреля в Луцке завершили отопительный сезон.
Также напомним, что во Львове скоро завершится отопительный сезон.
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