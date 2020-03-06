ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Донецкой области двое подростков травмированы в результате ДТП

Новости » Происшествия     06.03.2020 - 13:23
В Донецкой области двое подростков травмированы в результате ДТП
Фото: ДТП в Краматорске (police.dn.ua)

Пострадавших госпитализировали в больницу

В Краматорске (Донецкая область) вчера, 5 марта, двое подростков получили травмы в результате ДТП. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции области.

По предварительной информации, водитель автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на опору линии электропередач. В результате аварии двоих несовершеннолетних пассажиров зажало в салоне автомобиля. С помощью спецтехники их освободили и доставили в больницу. Полицией под процессуальным руководством прокуратуры начато досудебное расследование.

"На месте происшествия полицейские установили, что 18-летний водитель автомобиля Skoda Oktavia двигался по улице Элеваторная, не справившись с управлением, выехал за пределы проезжей части, где совершил наезд на бетонную опору ЛЭП. В результате аварии двух 17-летних парней, которые были пассажирами автомобиля, зажало в салоне из-за деформации кузова. Чтобы их достать, на месте применялась специальная техника, с помощью которой пришлось распилить машину и вызволить пострадавших", - говорится в сообщении.

"Всех участников дорожно-транспортного происшествия доставлено в больницу", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство с предварительной правовой квалификацией ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами".

Напомним, в городе Борисполе патрульные полицейские и специальное подразделение КОРД задержали водителя, который наехал на правоохранителя и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

Также сообщалось, что в Киеве маршрутка на полном ходу вьехала в заднюю часть грузовика. В результате 11 человек были госпитализированы.

В Донецкой области женщину госпитализировали с подозрением на коронавирус В Борисполе во время погони за нарушителем пострадали 3 полицейских
Новости Украины ДонецкДТПДонецкая областьтравма
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь