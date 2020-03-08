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Під Тернополем у ДТП постраждали п'ятеро людей, серед них дитина

Новини » Надзвичайні події     08.03.2020 - 14:17
Під Тернополем у ДТП постраждали п'ятеро людей, серед них дитина
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Аварія сталася вранці 8 березня

У Тернопільській області сьогодні, 8 березня, близько 8 ранку сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів, в результаті чого п'ятеро людей постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Тернопільської області.

Повідомляється, що ДТП сталося на ділянці автодороги Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам'янка у Тернопільському районі. Зіткнулися автомобілі ЗАЗ-110307 і Volkswagen Vento.

"За попередньою інформацією, водій ЗАЗ, 1995 року народження, не впорався з керуванням, машину занесло на мокрому асфальті і викинуло на смугу зустрічного руху. В результаті такого маневру транспортний засіб врізався в іномарку під керуванням львів'янина", - повідомили в поліції.

В результаті аварії постраждали водій і троє пасажирів автомобіля ЗАЗ, а також чотирирічна дитина з машини Volkswagen.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що у Борисполі відбулося смертельне ДТП з участю легкового автомобіля і вантажівки. В результаті зіткнення загинули три людини.

Також повідомлялося, що в Краматорську двоє підлітків отримали травми в результаті ДТП. Постраждалих затисло в салоні автомобіля, який в'їхав у електроопору.

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