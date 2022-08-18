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В нескольких городах Украины ищут взрывчатку: что известно

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Херсон, Четверг 18 августа 2022 12:57
В нескольких городах Украины ищут взрывчатку: что известно Фото: в Тернополе снова "заминировали" вокзал и универмаг (wikipedia org)
Автор: Наталия Гурковская

В четверг, 18 августа, в Тернополе и Кропивницком снова "заминировали" несколько объектов.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Тернополь

"Есть информация о возможном заминировании помещения железнодорожного вокзала и Центрального универмага города", - рассказал мэр Тернополя Сергей Надал.

На месте, по словам мэра, работают соответствующие службы.

"Пожалуйста, не идите по этому направлению и не подходите близко к зданиям", - добавил Надал.

Обновлено 13.15. Мэр Тернополя сообщил, что информация о минировании не подтвердилась.

Кропивницкий

По словам пресс-секретаря полиции области Виталины Бевзенко, в городе правоохранители получили анонимное сообщение о заминировании ряда объектов в Кировоградской области. В частности, известно о таком случае на рынке "Колхозный" в Кропивницком.

Пока информацию проверяют.

Черкассы

В Черкассах в полицию поступил вызов о "заминировании" территории железнодорожного вокзала и автовокзала.

По словам спикера Нацполиции области Зои Вовк, на территории этих объектов работают правоохранители и спецслужбы.

Ужгород и Мукачево

По данным пресс-секретаря Главного управления Нацполиции области Анны Дан, в Закарпатье полицейские получили сообщение о заминировании нескольких объектов в Ужгороде и Мукачево. Людей эвакуировали.

На местах происшествия работают полицейские и пиротехники.

Как сообщалось, неизвестные в четверг, 18 августа, сообщили о "заминировании" нескольких объектов в Виннице. Правоохранители перекрыли часть города для проверки. Вскоре сообщения о наличии взрывчатки не подтвердили.

Кроме того, взрывчатку ищут и во Львове - на рынках и вокзале. Именно здесь сегодня проходит встреча президента Владимира Зеленского с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также генсеком ООН Антониу Гутеррешом.

Напомним, ранее взрывчатку на железнодорожном вокзале и в Центральном универмаге в Тернополе искали в четверг, 4 августа. После проверки на месте ничего не нашли.

В тот день подобные сообщения о минировании пришли еще в нескольких городах Украины, в том числе и в Кропивницком. Они также не подтвердились.

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Тернополь Черкассы Кропивницкий Винница Львов Ужгород Мукачево
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