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У кількох містах України шукають вибухівку: що відомо

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Херсон, Четвер 18 серпня 2022 12:57
У кількох містах України шукають вибухівку: що відомо Фото: у Тернополі знову "замінували" вокзал та універмаг (wikipedia org)
Автор: Наталія Гурковська

У четвер, 18 серпня, у Тернополі та Кропивницькому знову "замінували" кілька об'єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Тернопіль

"Є інформація про можливе замінування приміщення залізничного вокзалу та Центрального універмагу міста", - розповів мер Тернополя Сергій Надал.

На місці, за словами міського голови, працюють відповідні служби.

"Будь ласка, не йдіть у цьому напрямі і не підходьте близько до будівель", - додав Надал.

Оновлено 13.15. Мер Тернополя повідомив, що інформація про мінування не підтвердилась.

Кропивницький

За словами речниці поліції області Віталіни Бевзенко, в місті правоохоронці отримали анонімне повідомлення про замінування низки об’єктів в Кіровоградській області. Зокрема, відомо про такий випадок на ринку "Колгоспний" у Кропивницькому.

Наразі інформацію перевіряють.

Черкаси

У Черкасах до поліції надійшов виклик про "замінування" території залізничного вокзалу та автовокзалу.

Зі слів речниці Нацполіції області Зої Вовк, наразі на території обох об'єктів працюють правоохоронці та спецслужби.

Ужгород та Мукачеве

За даними речниці головного управління Нацполіції області Ганни Дан, на Закарпатті поліцейські отримали повідомлення про замінування кількох об'єктів в Ужгороді та Мукачеві. Людей евакуювали.

На місцях події працюють поліцейські та піротехніки.

Як повідомлялося, невідомі у четвер, 18 серпня, повідомили про "замінування" кількох об'єктів у Вінниці. Правоохоронці перекрили частину міста для перевірки. Невдовзі повідомлення про наявність вибухівки не підтвердили.

Крім того, вибухівку шукають і у Львові - на ринках та вокзалі. Саме тут сьогодні відбувається зустріч президента Володимира Зеленського з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом, а також генсеком ООН Антоніу Гутеррешом.

Нагадаємо, раніше вибухівку на залізничному вокзалі та в Центральному універмазі в Тернополі шукали в четвер, 4 серпня. Після перевірки на місці нічого не знайшли.

Того ж дня подібні повідомлення про "мінування" прийшли ще у кількох містах України, зокрема й у Кропивницькому. Вони також не підтвердилися.

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Тернопіль Черкаси Кропивницький Вінниця Львів Ужгород Мукачево
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