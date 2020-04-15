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В Тернополе усилили карантинные ограничения

Новости » Коронавирус     15.04.2020 - 15:17
В Тернополе усилили карантинные ограничения
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Запретили посещать кладбища

В Тернополе усилили карантинные ограничения, введенные из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тернопольский городской штаб для борьбы с коронавирусом в Facebook.

Так, сегодня на заседании штаба было согласовано введение дополнительных ограничений на территории Тернопольской общины. Было запрещено:

  • массово посещать кладбища и проводить поминальные службы;
  • продавать весовое мороженое, напитки на разлив через мелко-розничную торговлю;
  • работу пунктов приема вторичного сырья;
  • работу уличных автоматов самообслуживания, кроме автоматов с питьевой водой, банкоматов, терминалов и платежных киосков.

Кроме того, владельцев банкоматов, автоматов с питьевой водой и платежных киосков обязали не меньше двух раз на день убирать и проводить дезинфекцию.

Напомним, ранее в Минздраве назвали условия для ослабления карантинных ограничений в Украине. Ослабление карантина будет возможным, если после Пасхальных праздников заболеваемость не начнет расти.

Также РБК-Украина писало, что Кабмин сократил количество работающих пунктов пропуска на государственной границе из-за ужесточения карантина. Сегодня было принято решение о закрытии 10 пунктов пропуска на границе с Молдовой, Польшей и Румынией.

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