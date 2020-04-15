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В Минздраве назвали условия для смягчения карантина

Новости » Коронавирус     15.04.2020 - 11:59
В Минздраве назвали условия для смягчения карантина
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Решение о смягчении будут приниматься после Пасхи

Министерство здравоохранения может предложить шаги смягчения карантина в Украине спустя неделю после Пасхи. Об этом в интервью "Новое время" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, если люди не будут соблюдать карантинные ограничения, через 5-7 дней после Пасхи в Украине будет наибольшее число инфицированных.

"Мы будем наблюдать за динамикой в ​​странах Европейского союза, и предлагать определенные шаги смягчения, принимая во внимание ситуацию у нас. Но смягчения будут. Нам бы сейчас на Пасху соблюдать все условия карантина. Посмотрим, что будет через пять-семь дней после Пасхи, когда будет наибольшее число инфицированных, если люди не будут соблюдать карантин. А после этого будем принимать решение. Если люди начнут массово все нарушать, то у нас может быть огромный всплеск", - сообщил Ляшко.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что на данный момент нецелесообразно говорить о выходе из карантина. По его словам, смягчение карантина возможно после того, когда в Украине будет наблюдаться постоянное уменьшение заболеваемости.

Кроме этого сообщалось, что за прошлые сутки в Украине зафиксировали антирекорд по количеству заболеваний. За 14 апреля подтвердили 392 новых случая COVID-19. Всего в стране подтверждено 3764 заболеваний.

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