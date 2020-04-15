ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Тернополі посилили карантинні обмеження

Новини » Коронавірус     15.04.2020 - 15:17
У Тернополі посилили карантинні обмеження
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Заборонили відвідувати кладовища

У Тернополі посилили карантинні обмеження, введені через спалах коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом у Facebook.

Так, сьогодні на засіданні штабу було погоджено введення додаткових обмежень на території Тернопільської громади. Було заборонено:

  • масово відвідувати кладовища та проводити поминальні відправи;
  • продавати вагове морозиво, напої на розлив через дрібно-роздрібну торгівлю;
  • роботу пунктів прийому вторинної сировини;
  • роботу вуличних автоматів самообслуговування, окрім автоматів з питною водою, банкоматів, терміналів та платіжних кіосків.

Крім того, власників банкоматів, автоматів з питною водою та платіжних кіосків зобов'язали не менше двох разів на день прибирати та проводити дезінфекцію.

Нагадаємо, раніше в МОЗ назвали умови для послаблення карантинних обмежень в Україні. Послаблення карантину буде можливим, якщо після Великодніх свят захворюваність не почне зростати.

Також РБК-Україна писало, що Кабмін скоротив кількість працюючих пунктів пропуску на державному кордоні через посилення карантину. Сьогодні було ухвалено рішення про закриття 10 пунктів пропуску на кордоні з Молдовою, Польщею і Румунією.

У МОЗ заявляють про проблему з тестуванням на коронавірус у Київській області В Україні підготували два сценарії проведення ЗНО-2020
Новини України КоронавірусТернопількарантин
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся