В Тернополе столкнулись три легковые машины и две маршрутки

Одного из водителей забрала карета "скорой помощи"

В Тернополе на проспекте Степана Бандеры сегодня, 20 июня 2018 года, столкнулись три легковые машины и две маршрутки. Об этом говорится в сообщении местного издания "Тернополяны".

"Три легковых автомобиля и 2 маршрутных такси столкнулись на проспекте Степана Бандеры", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в ДТП попали автомобили "Пежо", "Ауди", "Дачия" и маршрутки №14, 15. В результате столкновения "Ауди" начала дымить, ее потушили огнетушителем.

Сообщается, что одного из водителей забрала карета "скорой помощи". Сейчас на месте ДТП в Тернополе работают правоохранители.

Фото: ДТП в Тернополе (ternopoliany.te.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на среду, 20 июня, в Одессе на улице Академика Филатова и в Оранжерейном переулке сгорели пять автомобилей.