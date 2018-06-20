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У Тернополі зіштовхнулися три легкові машини та дві маршрутки

НовиниНадзвичайні події    20.06.2018 - 17:07
Фото: ДТП у Тернополі (ternopoliany.te.ua)
Фото: ДТП у Тернополі (ternopoliany.te.ua)

Одного з водіїв забрала карета "швидкої допомоги"

У Тернополі на проспекті Степана Бандери сьогодні, 20 червня 2018 року, зіштовхнулися три легкові машини та дві маршрутки. Про це йдеться у повідомленні місцевого видання "Тернополяни".

"Три легкових автомобілі та 2 маршрутних таксі зіткнулися на проспекті Степана Бандери", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у ДТП потрапили автомобілі "Пежо", "Ауді", "Дачія" та маршрутки №14, 15. Внаслідок зіткнення "Ауді" почала диміти, її загасили вогнегасником.

Повідомляється, що одного з водіїв забрала карета "швидкої допомоги". Наразі на місці ДТП у Тернополі працюють правоохоронці. 

 

Фото: ДТП у Тернополі (ternopoliany.te.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ніч на середу, 20 червня, в Одесі на вулиці Академіка Філатова і в Оранжерейному провулку згоріли п'ять автомобілів.

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Теги публікації: ДТП, Тернопіль, авария  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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