Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Одессе сгорели пять автомобилей

НовостиПроисшествия    20.06.2018 - 13:22
Фото: ГСЧС (dsns.gov.ua)
Фото: ГСЧС (dsns.gov.ua)

Правоохранители рассматривают версию поджога

В ночь на среду, 20 июня, в Одессе на улице Академика Филатова и в Оранжерейном переулке сгорели пять автомобилей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления ГСЧС.

По данным ведомства, ночью в 4:04 в Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что на улице Академика Филатова горит легковой автомобиль.

"Прибыв на место пожара в 4:13, спасатели установили, что горят еще три легковых автомобиля на Ак. Филатова и улице Малиновского. Огонь был полностью потушен через полчаса", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, согласно информации местного 7 канала, еще один автомобиль сгорел в Оранжерейном переулке. В обеих случаях рассматривается версия поджога.

 

Фото (7 канал): в Одессе сгорели 5 автомобилей

Напомним, в Киеве в ночь на 16 июня сгорел частный дом, в результате чего погибли два человека.

Пиротехники ГСЧС с начала года изъяли почти 30 тыс. боеприпасов
Теги публикации: Одесса, Одесса, пожар, автомобили, ГСЧС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Нелюди!": травести-дива Монро высказалась о противниках КиевПрайда
"Нет совести никакой": сеть ужаснул вагон поезда "Укрзализныци" (фото)
Девушка сгорела заживо: на трассе Киев-Харьков произошло смертельное ДТП (фото)
В Киеве памятник возле МВД разукрасили в цвета ЛГБТ (фото)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь