В Одессе сгорели пять автомобилей

Правоохранители рассматривают версию поджога

В ночь на среду, 20 июня, в Одессе на улице Академика Филатова и в Оранжерейном переулке сгорели пять автомобилей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления ГСЧС.

По данным ведомства, ночью в 4:04 в Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что на улице Академика Филатова горит легковой автомобиль.

"Прибыв на место пожара в 4:13, спасатели установили, что горят еще три легковых автомобиля на Ак. Филатова и улице Малиновского. Огонь был полностью потушен через полчаса", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, согласно информации местного 7 канала, еще один автомобиль сгорел в Оранжерейном переулке. В обеих случаях рассматривается версия поджога.

Фото (7 канал): в Одессе сгорели 5 автомобилей

Напомним, в Киеве в ночь на 16 июня сгорел частный дом, в результате чего погибли два человека.