В Тернополе подтвердили еще один случай COVID-19

В Тернополе подтвердили еще один случай заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сообщили в Тернопольском штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Сообщается, что по состоянию на 12:00 13 апреля в Тернополе количество заболевших выросло до 13 человек.

"COVID-19 подтвердили в 25-летней жительницы Тернополя. За рубежом женщина не была. Она работает мастером-тату. Женщина госпитализирована в Тернопольскую больницу скорой медицинской помощи. Всего в Тернополе 13 больных COVID-19, 9 из них - на амбулаторном лечении. 2 пациентов в Тернопольской больницы скорой медицинской помощи, еще двое (мама и трехмесячный ребенок) в Тернопольской городской детской больницы", - говорится в сообщении.

Также в штабе рассказали, что в Тернопольской области выздоровели от коронавируса 7 пациентов: 4 в Монастырском, 2 в Кременецком и 1 в Тернопольском районах. Всего в области сообщалось о 273 случая коронавируса.

Отметим, по последним данным Министерства здравоохранения, в Украине подтвердили 3102 случая COVID-19, из них 325 случаев за последние сутки. 97 пациентов выздоровели, 93 - умерли (10 за последние сутки).