В Киевской области COVID-19 заболели более 200 человек: карта

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Наибольшее количество инфицированных в Киево-Святошинском районе

В Киевской области за прошедшие сутки подтвердили 57 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в Киевской областной государственной администрации в Facebook.

Сообщается, что по данным на утро 13 апреля в Киевской области подтверждено 216 случаев COVID-19. Наибольшее количество больных проживает в Киево-Святошинском районе:

70 - в Киево-Святошинском р-не (11 - Софиевская Борщаговка, 8 - Крюковщина, 14 - Вишневое, 9 - Боярка, 5 - Гатное, 5 - Лесники, 4 - Святопетрівське , 4 - Дмитровка, 2 - Тарасовка, 2 - Чайки, 1 - П. Борщаговка, 1 - Кременище, 1 - Белогородка, 1 - Капітановка, 1 - Новое, 1 - Гнатовка);

43 - в Обуховском р-не (20 - Козин , 4 - Романков, 8 - Украинка, 10 - Обухов, 1 - Красная Слободка);

1 -в Барышевском р-не;

2 -в Белоцерковском р-не;

3 -в Бориспольском р-не, (2 - Гнедин, 1 - Вороньків);

6 -в Броварском р-не, (Зазимье, Княжичи по 2 случая, Калита -1 случай, Трибухов -1);

3 - в Бородянском р-не;

4 - в Васильковском р-не;

1 - в Иванковском районе;

3 - в Макаровском р-не;

2 - в Мироновском р-не;

3 - в Переяслав-Хмельницком р-не;

1 - в Полесском р-не;

1 - в Рокитнянском р-не;

6 - в Ставищенском р-не;

11 - в г. Борисполь;

1 - в пгт Бородянка;

6 - в г. Буча;

2 - м. Васильков;

6 - н. Вышгород;

5 - в г. Белая Церковь;

10 - в г. Бровары;

12 - н. Ирпень;

4 - в г. Фастов;

1 - в пгт Ворзель;

1 - в г. Гостомель;

1 - с. Коцюбинское;

1 - в пгт Ставище;

2 - в г. Кагарлык;

2 - в г. Переяслав;

1 -в пгт Ракитное;

1 -в пгт Иванков.

Из них госпитализированы 62 человека, 154 - находятся на самоизоляции. Выздоровели 10 пациентов, умерли -6.

С подозрением на COVID-19 находятся 684 пациентов. Медицинское наблюдение установлено за 1797 контактными лицами.

Отметим, в Украине по состоянию на утро 13 апреля подтвердили 3102 случая COVID-19, из них 97 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 325 новых случаев.

Кроме этого за сутки было зафиксировано 10 летальных случаев от коронавируса. Всего в Украине умерли 93 человека с COVID-19.