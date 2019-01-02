В Тернополе в общежитии взорвалась граната

Иллюстративное фото (flickr.com/securityserviceofukraine)

В результате взрыва 1 человек погиб и еще 2 получили ранения

В Тернополе на улице Макаренко, 2 в общежитии взорвалась граната. В результате взрыва погиб 1 человек, заявил оперативный дежурный областного управления по вопросам гражданской защиты населения Ярослав Скалецкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости RU:Тернополь, областное радио".

Как сообщается, есть один погибший и двое травмированных.

Напомним, 22 декабря около 13:15 на рождественской ярмарке в центре Львова произошел пожар. Предварительно известно, что причиной возгорания стал взрыв газового баллона, использование которого запрещено правилами техники безопасности. Полиция открыла уголовное дело.

Позже стало известно, что в больнице помер один из пострадавших в результате взрыва на львовской ярмарке

Также РБК-Украина писало, что в новогоднюю ночь в Киеве в жилом массиве Березняки произошел взрыв отопительного котла в одном из частных домов.

Инцидент произошел по адресу улица Каунасская, 3. В результате взрыва разрушена значительная часть дома. Оійшлося без жертв и пострадавших.