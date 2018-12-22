У Львові сталася пожежа на різдвяному ярмарку

Фото: пожежа на різдвяному ярмарку у Львові (lviv.dsns.gov.ua)

Пожежа сталася сьогодні, 22 грудня, о 13 годині

У суботу, 22 грудня, на різдвяному ярмарку у Львові сталася пожежа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Львівської області.

Як повідомляється, близько 13:23 правоохоронці отримали повідомлення про загорання однієї з хатинок на різдвяному ярмарку в центрі міста.

У поліції зазначили, що пожежа була локалізована рятувальниками. Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група.

За даними правоохоронців, за допомогою до лікарів звернулися троє осіб.

Причина загорання та кількість постраждалих встановлюється.

Нагадаємо, що за даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, на пожежах в Україні за тиждень, з 10 по 16 грудня 2018 року, загинула 61 особа.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що вранці 14 грудня у Фастові (Київська область) в результаті вибуху частково обвалився п'ятиповерховий будинок. Внаслідок події загинули дві людини, ще одна травмована.