ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Львові сталася пожежа на різдвяному ярмарку

Новини » Надзвичайні події    22.12.2018 - 14:38
У Львові сталася пожежа на різдвяному ярмарку
Фото: пожежа на різдвяному ярмарку у Львові (lviv.dsns.gov.ua)

Пожежа сталася сьогодні, 22 грудня, о 13 годині

У суботу, 22 грудня, на різдвяному ярмарку у Львові сталася пожежа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Львівської області.

Як повідомляється, близько 13:23 правоохоронці отримали повідомлення про загорання однієї з хатинок на різдвяному ярмарку в центрі міста.

У поліції зазначили, що пожежа була локалізована рятувальниками. Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група.

За даними правоохоронців, за допомогою до лікарів звернулися троє осіб.

Причина загорання та кількість постраждалих встановлюється.

 

Нагадаємо, що за даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, на пожежах в Україні за тиждень, з 10 по 16 грудня 2018 року, загинула 61 особа.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що вранці 14 грудня у Фастові (Київська область) в результаті вибуху частково обвалився п'ятиповерховий будинок. Внаслідок події загинули дві людини, ще одна травмована.

У ДСНС назвали число загиблих на пожежах за тиждень ДТП під Львовом: серед загиблих були військові
Новини України пожежаЛьвів
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся