У Львові сталася пожежа на різдвяному ярмарку

Пожежа сталася сьогодні, 22 грудня, о 13 годині
У суботу, 22 грудня, на різдвяному ярмарку у Львові сталася пожежа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Львівської області.
Як повідомляється, близько 13:23 правоохоронці отримали повідомлення про загорання однієї з хатинок на різдвяному ярмарку в центрі міста.
У поліції зазначили, що пожежа була локалізована рятувальниками. Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група.
За даними правоохоронців, за допомогою до лікарів звернулися троє осіб.
Причина загорання та кількість постраждалих встановлюється.
Нагадаємо, що за даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, на пожежах в Україні за тиждень, з 10 по 16 грудня 2018 року, загинула 61 особа.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що вранці 14 грудня у Фастові (Київська область) в результаті вибуху частково обвалився п'ятиповерховий будинок. Внаслідок події загинули дві людини, ще одна травмована.