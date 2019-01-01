Вибух на ярмарку у Львові: в лікарні помер один із постраждалих

Фото: пожежа на різдвяному ярмарку у Львові (lviv.dsns.gov.ua)

Загиблий чоловік був громадянином Вірменії

Львівська міська рада повідомила, що в лікарні помер один із постраждалих внаслідок вибуху на львівській ярмарці 22 грудня 2018. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Львіської міськради.

Заступник головного лікаря з хірургічної допомоги 8-ї міської клінічної лікарні Львова Ігор Стояновський розповів, що стан загиблого був постійно важкий. Медикам вдалось подолати стадію опікового шоку, однак наступна стадія, яка настає при опіках у понад 20% є стадія токсикації.

"Від учорашнього дня було погіршення по аналізах, розвинулась ниркова недостатність. На жаль, через обширні, глибокі опіки, пішла сильна інтоксикація. У чоловіка було 50% опіків", - повідомив Стояновський.

Повідомляється, що загиблим був громадянином Вірменії 1968 року народження.

Нагадаємо, 22 грудня близько 13:15 на різдвяному ярмарку у центрі Львова сталася пожежа. Попередньо відомо, що причиною загоряння став вибух газового балона, використання якого заборонено правилами техніки безпеки. Поліція відкрила кримінальну справу.