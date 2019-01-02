У Тернополі в гуртожитку вибухнула граната

Ілюстративне фото (flickr.com/securityserviceofukraine)

У результаті вибуху 1 людина загинула і ще 2 отримали поранення

У Тернополі на вулиці Макаренка, 2 у гуртожитку вибухнула граната. В результаті вибуху загинула 1 людина, заявив оперативний черговий обласного управління з питань цивільного захисту населення Ярослав Скалецький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини UA:Тернопіль, обласне радіо".

Як повідомляється, є один загиблий та двоє травмованих.

Нагадаємо, 22 грудня близько 13:15 на різдвяному ярмарку у центрі Львова сталася пожежа. Попередньо відомо, що причиною загоряння став вибух газового балона, використання якого заборонено правилами техніки безпеки. Поліція відкрила кримінальну справу.

Пізніше стало відомо, що в лікарні помер один із постраждалих внаслідок вибуху на львівській ярмарці

Також РБК-Україна писало, що у новорічну ніч в Києві у житловому масиві Березняки стався вибух опалювального котла в одному з приватних будинків.

Інцидент стався за адресою вулиця Каунаська, 3. В результаті вибуху зруйновано значну частину будинку. Оійшлося без жертв та постраждалих.