В Україні стартувала кампанія декларування доходів, отриманих у 2018

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Подати декларацію можна особисто або в електронній формі, або відправити поштою

В Україні у вівторок, 1 січня 2019 року, стартувала кампанія декларування громадянами доходів, отриманих у 2018 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДФС.

Наголошується, що декларація про майновий стан і доходи подається платниками податків за місцем своєї податкової адреси особисто (або уповноваженою на це особою), або надсилається поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення або в електронній формі.

При цьому, відправляючи декларації поштою, платник податку зобов'язаний надіслати її не пізніше ніж за п'ять днів до граничного терміну подання.

"При направленні декларації засобами електронного зв'язку громадяни можуть скористатися новим електронним сервісом в "Електронному кабінеті", який передбачає часткове автоматичне заповнення декларації на підставі облікових даних платника, даних про нарахованих (виплачених) доходи, наявних у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та відомостей щодо об'єктів нерухомого (рухомого) майна", - повідомляють в ГФС

Відзначимо, в 2018 році було розширено коло осіб, які зобов'язані або мають подавати декларації.

"Зобов'язані включити в річну податкову декларацію та самостійно сплатити встановлені Кодексом податки та збори одержувачі винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) відповідно до умов цивільно-правового договору в разі, якщо такі доходи отримані від фізичних осіб - платників єдиного податку четвертої групи", - йдеться в повідомленні

Разом з тим, право подати декларацію з метою отримання податкової знижки мають громадяни, які понесли витрати: на користь вітчизняних установ дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти для компенсації вартості здобуття відповідної освіти такого платника податку або члена його сім'ї першого ступеня споріднення; у вигляді орендної плати за договором оренди житла (квартири, будинки), оформленого відповідно до вимог чинного законодавства, у разі якщо такий платник має статус внутрішньо переміщеного особи та за умови дотримання вимог, встановлених Кодексом

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції виявило в деклараціях чотирьох посадових осіб ознаки кримінального правопорушення, пов'язаного з умисним декларуванням недостовірної інформації.

Раніше, 6 грудня НАПК виявило ознаки кримінального злочину у бездіяльності семи посадових осіб, які не подали декларації.