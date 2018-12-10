ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В Тернополе информатора "Л/ДНР" приговорили к 4,5 годам тюрьмы

Новости » Происшествия    10.12.2018 - 20:32
В Тернополе информатора "Л/ДНР" приговорили к 4,5 годам тюрьмы
Иллюстративное фото (facebook.com/Игорь Иванов)

Злоумышленник передавал террористам данные о местах дислокации ВСУ

Тернопольский горрайонный суд назначил наказание в виде 4,5 лет лишения свободы для информатора террористических организаций "Донецкая народная республика" и "Луганская народная республика". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы прокуратуры Тернопольской области.

Как отмечается, во время судебных слушаний установлено, что житель Луганской области по собственной инициативе начал сотрудничать с террористами, а именно собирал данные относительно мест дислокации, маршрутов передвижения и численности подразделений и военной техники Вооруженных сил Украины и других военных формирований, задействованных в проведении антитеррористической операции.

В частности, информатор передавал данные по телефону участникам так называемых "ДНР" и "ЛНР" во время пребывания в городе Рубежное и других населенных пунктах Луганской области.

"Суд признал жителя города Рубежное Луганской области виноватыми в инкриминируемом ему преступлении по ст. ч.1 ст.258-3 УК Украины (содействие террористической организации) и приговорил к наказанию в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы", - говорится в сообщении.

Напомним, Токмакский районный суд Запорожской области в приговорил к 4 годам тюремного заключения жителя города Антрацит за сотрудничество с террористами Л/ДНР.

Ранее РБК-Украина сообщало, что полицейские Донецкой области привлекли к ответственности почти 300 боевиков в 2018 году.

Суд Киева избрал меры пресечения двум подозреваемым в вымогательстве взятки у участника АТО В Луганской области будут судить участницу избиркома "референдума" за создание "ЛНР"
Новости Украины ДНРСуд
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь