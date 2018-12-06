В Донецкой области почти 300 боевиков привлекли к ответственности в 2018 году

Иллюстративное фото (facebook.com/Игорь Иванов)

С начала года правоохранителям сдались около 30 боевиков

Полицейские Донецкой области привлекли к ответственности почти 300 боевиков в 2018 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Как отмечается, с начала года задержали 254 участника незаконных вооруженных формирований. Еще 44 экс-боевика находятся в розыске.

Сообщается, что полиция задерживала членов различных военных группировок террористов, которые воевали на передовых позициях, а также дежурили на блокпостах. Однако бывшие боевики стали более тщательно скрывать свое прошлое и ликвидировать доказательства своей причастности к НВФ.

Так, только за последние сутки установлены три участника незаконных вооруженных формирований. Все они в 2014 году осуществляли незаконную фильтрацию, осматривали транспорт и документы граждан на блокпостах.

Кроме того, с начала года правоохранителям сдались около 30 боевиков. Согласно украинского законодательства, участники незаконных вооруженных формирований могут быть освобождены от уголовной ответственности в случае добровольной сдачи правоохранительным органам.

Напомним, В Константиновке (Донецкая область) полиция задержала боевика, который в 2014 году служил на стороне террористов "ДНР". Мужчина четыре года скрывал свое прошлое.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Токмакский районный суд Запорожской области приговорил к 4 годам тюремного заключению жителя города Антрацит по сотрудничество с террористами Л/ДНР.