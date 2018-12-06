ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В Донецкой области почти 300 боевиков привлекли к ответственности в 2018 году

Новости » Общество    06.12.2018 - 21:13
В Донецкой области почти 300 боевиков привлекли к ответственности в 2018 году
Иллюстративное фото (facebook.com/Игорь Иванов)

С начала года правоохранителям сдались около 30 боевиков

Полицейские Донецкой области привлекли к ответственности почти 300 боевиков в 2018 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Как отмечается, с начала года задержали 254 участника незаконных вооруженных формирований. Еще 44 экс-боевика находятся в розыске.

Сообщается, что полиция задерживала членов различных военных группировок террористов, которые воевали на передовых позициях, а также дежурили на блокпостах. Однако бывшие боевики стали более тщательно скрывать свое прошлое и ликвидировать доказательства своей причастности к НВФ.

Так, только за последние сутки установлены три участника незаконных вооруженных формирований. Все они в 2014 году осуществляли незаконную фильтрацию, осматривали транспорт и документы граждан на блокпостах.

Кроме того, с начала года правоохранителям сдались около 30 боевиков. Согласно украинского законодательства, участники незаконных вооруженных формирований могут быть освобождены от уголовной ответственности в случае добровольной сдачи правоохранительным органам.

Напомним, В Константиновке (Донецкая область) полиция задержала боевика, который в 2014 году служил на стороне террористов "ДНР". Мужчина четыре года скрывал свое прошлое.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Токмакский районный суд Запорожской области приговорил к 4 годам тюремного заключению жителя города Антрацит по сотрудничество с террористами Л/ДНР.

Оглашен приговор организаторке "референдума" по созданию "ДНР" в Бахмутском районе Вблизи Волновахи задержали злоумышленников, которые демонтировали ж/д пути
Новости Украины Донецкая областьДНР
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь