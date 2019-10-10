ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Тернополе горит склад с растворителями для красок

Новости » Происшествия    10.10.2019 - 15:34
В Тернополе горит склад с растворителями для красок

Склад находится возле нефтебазы

В чевтер, 10 октября, в Тернополе загорелся склад с растворителями для красок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как отмечается, площадь пожара на момент прибытия спасателей составляла около 300 квадратный метров.

Также в ГСЧС отметили, что склад находится неподалеку нефтебазы.

Для борьбы с огнем привлекли 4 автоцистерны, авто лестницу и около 30 человек личного состава. В 13:00 пожар удалось локализировать. Работы по ликвидации пожара еще продолжаются.

Фото с места происшествия (facebook.com/MNSTERNOPIL)

Напомним, ранее сообщалось, что 9 октября в одной из больниц города Днепр возник пожар в приемном отделении. Спасатели эвакуировали 19 пациентов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Ровенской области подожгли авто депутата облсовета. Существовала угроза распространения огня на дом депутата.

Кроме этого, 9 октября в Киеве ночью сгорели два автомобиля. Правоохранительные органы рассматривают версию поджога.

Также сообщалось, что в автрийском Линце возле аэропорта прогремел врзыв, в результате которого девять человек пострадали, а двое получили тяжелые ранения.

В Днепре ночью горела больница В Торецке загорелась шахта, более 200 горняков эвакуировали
Новости Украины Тернопольскладпожар
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь