У Тернополі горить склад з розчинники для фарб

Склад розташований біля нафтобази

У чевтер, 10 жовтня, в Тернополі загорівся склад з розчинники для фарб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як зазначається, площа пожежі на момент прибуття рятувальників становила близько 300 квадратних метрів.

Також в ДСНС відзначили, що склад знаходиться неподалік нафтобази.

Для боротьби з вогнем залучили 4 автоцистерни, авто драбину і близько 30 чоловік особового складу. О 13:00 пожежу вдалося локалізувати. Роботи з ліквідації пожежі ще тривають.

Фото з місця події (facebook.com/MNSTERNOPIL)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 9 жовтня в одній з лікарень міста Дніпро виникла пожежа в приймальному відділенні. Рятувальники евакуювали 19 пацієнтів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Рівненській області підпалили авто депутата облради. Існувала загроза поширення вогню на будинок депутата.

Крім цього, 9 жовтня в Києві вночі згоріли два автомобіля. Правоохоронні органи розглядають версію підпалу.

Також повідомлялося, що в автрійскому Лінці біля аеропорту прогримів врзив, в результаті якого дев'ять людей постраждали, а двоє отримали важкі поранення.