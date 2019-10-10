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В австрийском Линце возле аэропорта прогремел взрыв

Новости » Происшествия    10.10.2019 - 12:27
В австрийском Линце возле аэропорта прогремел взрыв
Фото: Взрыв в австрийском Линце (Westdeutsche Zeitung)

Двое человек получили тяжелые ранения

В городе Линц (Австрия), недалеко от аэропорта, прогремел взрыв. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что двое человек получили тяжелые ранения. По предварительным данным, ЧП произошло на предприятии по утилизации мусора.

Причина взрыва пока неизвестна. По сообщениям Westdeutsche Zeitung, еще три человека получили легкие ранения. На месте работают 13 пожарных.

Напомним, 7 октября в Афганистане в городе Джалабад у армейского автобуса произошел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере 10 человек, еще 27 получили ранения.

Как сообщается, взрыв произошел в транспорте рикши, когда он проезжал мимо автобуса афганской армии.

Также РБК-Украина сообщало, что в Китае в результате пожара на фабрике производства предметов первой необходимости погибли 19 человек. Сообщается, что пожар произошел в ночь на 30 сентября в городе Нинбо. Что стало причиной, пока не известно. 8 человек удалось спасти, из них 3 травмированы.

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