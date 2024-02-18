ua en ru
Нд, 18 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Тернопільській області стався землетрус

Тернопільська область, Неділя 18 лютого 2024 18:42
UA EN RU
В Тернопільській області стався землетрус Фото: в Тернопільській області пройшов землетрус (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 18 лютого, було зареєстровано землетрус в Тернопільській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головний центр спеціального контролю.

В Тернопільській області о 11:07:32 Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус магнітудою 2,6 (за шкалою Ріхтера) на глибині 5 км.

За розрахунками землетрус не несе загрози для населення, за класифікацією землетрусів відноситься до "ледве відчутних".

В Тернопільській області стався землетрус

Карта: Головний центр спеціального контролю (gcsk.gov.ua)

Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

Нагадаємо, на початку місяця в Карпатах стався землетрус. Сила поштовхів відносилася до ледь відчутних.

Всередині січня у Румунії стався землетрус магнітудою 4,3 бали. Його епіцентр розташовувався у зоні Вранча за 130 кілометрів від кордону України.

А у жовтні минулого року в східній частині Словаччини стався землетрус, який відчули жителі західних областей України.

У вересні в Закарпатській області зафіксували землетрус біля кордону з Румунією. Його сила також була невідчутною.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Тернопіль
NEWS
Російські загарбники розстріляли двох українських полонених
Російські загарбники розстріляли двох українських полонених
DAILY
Чому ЗСУ вийшли з Авдіївки та чи наступатиме Росія далі: чого чекати на фронті
Данило Крамаренко, Дмитро Левицький Чому ЗСУ вийшли з Авдіївки та чи наступатиме Росія далі: чого чекати на фронті