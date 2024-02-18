В Тернопільській області стався землетрус

Сьогодні, 18 лютого, було зареєстровано землетрус в Тернопільській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головний центр спеціального контролю .

В Тернопільській області о 11:07:32 Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус магнітудою 2,6 (за шкалою Ріхтера) на глибині 5 км.

За розрахунками землетрус не несе загрози для населення, за класифікацією землетрусів відноситься до "ледве відчутних".

Карта: Головний центр спеціального контролю (gcsk.gov.ua)

Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

Нагадаємо, на початку місяця в Карпатах стався землетрус. Сила поштовхів відносилася до ледь відчутних.

Всередині січня у Румунії стався землетрус магнітудою 4,3 бали. Його епіцентр розташовувався у зоні Вранча за 130 кілометрів від кордону України.

А у жовтні минулого року в східній частині Словаччини стався землетрус, який відчули жителі західних областей України.

У вересні в Закарпатській області зафіксували землетрус біля кордону з Румунією. Його сила також була невідчутною.

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